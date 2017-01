Nastavak kronike ravnokotarske vinske revolucije

Foto: Arif SITNICA

Uoči 20. obljetnice manifestacije degustacija vina sjeverne Dalmacije „Vinkovo 2017", koje se u subotu u 17 sati održava u Stankovcima, u Gradskoj loži u Zadru održan je specifična jubilarna promocija koju će sudionici dugo pamtiti. Promovirana je, dakle, 20. jubilarna degustacija, ali i 120. (?!) po redu knjiga zadarskog spisatelja Tomislava Marijana Bilosnića, koji uz 70. svoju godinu ovim otpočinje obilježavanje svoje 50. godišnjice aktivnog umjetničkog i književnog rada.

O knjizi su, osim autora, govorili zadarski novinar i urednik Nedjeljko Jusup u svojstvu moderatora i aktivnog sudionika svekolikih vinskih zbivanja, prof. dr. sc. Ante Kolega, ovdje svima znani Bage, osnivači Vinkova, odnosno inicijatori vinskih manifestacija ovog kraja Željko Baradić i Radoslav Bobanović, dipl. ing. Ante Bušić, te ravnateljica Narodnog muzeja Zadar Renata Peroš, koja je i označila početak promocije koja je, osim u reprezentativnom prostoru Gradske lože, obuhvatila i druženje i nazdravicu u Gradskog straži, dakle prekoputa.

Valja nam prenIjeti dio misli i raspoloženja ovog predstavljanja kojem su se odazvali upravo ljudi koji su saživjeli s ovom našom "revolucionarnom" pričom, koja kao i svaka "revolucija koja teče", ima svoju tekuću priču. Ona je na jednoj strani vinska, a riječ je o vinima kojih se više ne sramimo ni u okvirima domovine, a niti svijeta, a na drugoj iskaz društvenog trenda na kojem nam je još raditi, kako bi ovaj kraj, odvajkada vinski, po tome bio prepoznatljiv i u suvremenosti.

Najjednostavnije je sve svesti na riječ moderatora Jusupa i "nijansu," a koja se zove razlika lošeg i dobrog vina, u što je utošeno ovih 20, a bit će za mnoge i još toliko godina. Iza toga je u sjećanju Željka Baradića od 90 uzoraka od 87 vinara iz 1997. godine svega njih 14 proslijeđeno na ocjenjivanje, dakle - pogodnih za ljudsku uporabu, do danas kada su sva vina u najmanju ruku dobra i pitka. Put je to od vrsnih vinogradara i nikakvih vinara do današnjih osvajača svekolikih priznanja i nagrada. Bobanović je u to unio svoje osebujne, pomalo fantastične misli koje postaju stvarnost, a Bušić precizne naznake o količinama, veličinama i sortimentu, dosegnutom i onom što je pred nama i našim vinarima. Ante Kolega dao je tome akademsko filozofsku notu do granica mističnosti, veze vinske kulture jednog vremena, prostora i naroda. Bilosnić je to prelio izvan kronike u filozofiju vina, u kojo se vino uzdiže uz ljubav i prijateljstvo završavajući zdravicom koja kliče : Živi bili! Vino pili!

Degustacija sjevernodalmatinskih vina u Stankovcima se po 20. put održava u subotu 21. siječnja. No svima okupljenim sve najbolje što su iznjedrila ova dva desetljeća, ponajbolji ovdašnji vinari ponudili su već "prekoputa" u Gradskoj straži, obogativši ovo berićetno povijesno mjesto biserjem najboljih ovdašnjih vina, MasVina, Kraljevskih vinograda, Bože Bačića i Asserije, OPG-a Škaulj, Obrta Željka Vrsaljka i Tome Glavića... Guštanje je nastavljeno uz dobru kapljicu i pregršt sjećanja, a "trudbenicima" enolozima, koji su za to vrijeme kušavali i ocjenjivali vina u Stankovcima pristigla iz cijele Sjeerne Dalmacije, pridružio se dio promotora i vinske karavane ljubavi i tamo pod udarima bure posvetio popodne svetoj kapljici, koja čuva identitet ovog prostora i naroda od pamtivijeka.