Santini: Odličan je osjećaj, ali neću poletjeti

Brojka je postala okrugla. Ivan Santini bio je dvostruki strijelac i junak Caenove pobjede (3:2) nad Lyonom u 20. kolu francuskoga prvenstva, stigao do desetoga prvenstvenoga pogotka ove sezone i završio u odabranom društvu. Dakle, Edinson Cavani, Alexandre Lacazette, Radamel Falcao i... Ivan Santini!

- Dobro izgleda ljestvica strijelaca, ha, ha... Tu su još Gomis i Plea, koji su zabili jednak broj golova. Čvrsto sam na zemlji, neću poletjeti, ipak sam puno toga prošao u karijeri. Nastavljam raditi na isti način, maksimalno se truditi na treninzima i utakmicama. Osjećaj je odličan, ostvarili smo važnu pobjedu, pobjegli malo iz zone ispadanja, ali nemamo baš puno vremena za slavlje. Već danas nas očekuje utakmica s Nantesom, prvenstvo je naporno. Imamo 21 bod, računamo da nam za ostanak u ligi do kraja sezone treba još šest pobjeda. Takva je računica - kaže Santini, dolazak kojega se u Caen pokazao kao pun pogodak.

- Istina, bez obzira što mi nije bilo lako napustiti Liege. Sada kada gledam malo na to došao sam do zaključka da mi se nigdje nije bilo tako lako adaptirati na novu sredinu kao što je to bio slučaj s Caenom.

Zadranin je u nedavnom susretu protiv Metza imao bliske susrete nogometne vrste sa srpskim braničem Milanom Biševcom, koji je poslije utakmice o hrvatskom igraču pričao vrlo ružno.

- Glupo mi je to komentirati, ali ništa mu ne zamjeram. Takve se stvari događaju u žaru borbe, čovjek je bio nervozan, jer su gubili, živci su malo popustili. Nema se više što reći, uostalom on je za to kažnjen sa šest utakmica.

Santini i reprezentacija su nezaobilazna tema s obzirom na golgetersku formu u jednoj od pet najboljih liga na svijetu.

- Što reći? Svjestan sam da Hrvatska ima vrhunske napadače, da zabijaju u najvećim klubovima, ali mislim da je sportski uvijek se nadati pozivu. Na meni je da nastavim zabijati i nadati se da će jednom stići poziv. To je to - zaključio je Santini.