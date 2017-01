U Maslenici smo pokazali sinergiju, no međunarodna zajednica nije imala razumijevanja

Budnicom zadarskim ulicama u petak će početi obilježavanje 24. obljetnice Vojnoredarstvene operacije Maslenica. Tim povodom u Domu Zadarske županije održana je tiskovna konferencija na kojoj su zadarski župan Stipe Zrilić i predstavnici udruga proizašlih iz Domovinskog rata, najavili program ovogodišnjeg obilježavanja. Župan Stipe Zrilić posebno je naglasio središnji i po njemu najljepši događaj kad će u petak od mosta do crkve Sv. Šime, prodefilirati mimohod sudionika VRO Maslenica i zastava ratnih postrojbi koje su sudjelovale u prvoj velikoj oslobodilačkoj operaciji Hrvatske vojske na zadarskom području. Predstavnik Grada Zadra Joso Nekić rekao je kako je svim školama upućen dopis za sudjelovanjem učenika u ovom mimohodu. Na Narodnom trgu, ispred Gradske lože, bit će podignuta pozornica na kojoj će nastupiti vokalna skupina AKA Crescendo.

O samoj operaciji Maslenica, govorio je umirovljeni brigadir HV-a Željko Dilber koji je podsjetio da je početkom 1993. veliki dio današnje Zadarske županije bio pod okupacijom.

- Neprijateljske postrojbe bile su pred samim ulazom u Zadar. Hrvatska vojska i policija bile su još uvijek nedovoljno opremljene naoružanjem. No, u Maslenici se po prvi put dogodila sinergija postrojbi iz svih dijelova Hrvatske. U operaciji su sudjelovale sve gardijske brigade i postrojbe Specijalne policije. Sudjelovao je veliki broj pričuvnih postrojbi od Slavonije, preko Zagreba do juga Hrvatske. No, međunarodna zajednica nije imala razumijevanje niti nam je dala zeleno svjetlo. Francuski bataljun je čak pokušao zaustaviti oslobađanje našeg teritorija. Istina, nije izvršeno do kraja sve što se akcijom planiralo, ali su bitni dijelovi zadarskog zaleđa oslobođeni, podsjetio je Dilber ocijenivši kako su u Maslenici hrvatske snage upoznale svoje mogućnosti, mane i prednosti. Vidjelo se da HV-u nedostaje kvalitetan dočasnički kadar pa se pristupilo osnivanju gardijskog središta za obuku dočasnika u Šepurinama. Specijalna policija ovladala je većim dijelom Velebita, a što je najvažnije neprijatelj je odbačen od Zadra i onemogućeno mu je presijecanje Hrvatske na pola.

Predsjednik udruge veterana 4. GBR Davor Prtenjača naglasio je da je VRO Maslenica bila kompleksna vojna operacija pod kodnim nazivom Gusar.

- Samo u prvih pet dana trajanja operacije poginulo je 27 hrvatskih vojnika. U samoj pripremi, kasnije i čuvanju dostignutih položaja do ožujka 1993., poginulo je još 100 pripadnika HV-a. Srbi su priznali da su imali 490 mrtvih. Na kraju je ispalo da je manji problem bio zauzeti prostor nego ga zadržati. Mnoge zauzete položaje smo u Maslenici izgubili pa ponovno vratili, sjećao se Prtenjača.

Zadarska županija, nastavio je Prtenjača, ove godine je osigurala smještaj za branitelje, pripadnike 3. GBR Kune koji svake godine komemoriraju u Kašiću gdje je poginulo ukupno 27 pripadnika ove postrojbe čija su imena uklesana podno velikog hrastovog križa. Vijenci će se u nedjelju položiti još kod spomen-obilježja pripadnicima 4. GBR u Zelenom Hrastu, kod križa na sjevernoj strani starog Masleničkog mosta. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, misa predviđena u crkvi sv. Frane u Podpragu na Velebitu služit će se u crkvi Sv. Jeronima u Jasenicama.

Iako se ove godine radi o uglavnom istom programu kao i svake godine, novost je obilježavanje rušenja franjevačkog samostana i crkve Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Karinu. Spomendan će se održati u ponedjeljak, a na njemu će biti riječi o vandalskom i osvetničkom činu neprijatelja nakon poraza u Maslenici.