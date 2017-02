Legendarni Tatek i s 90 "na leđima" dvaput mjesečno ispenje Crnopac!

Foto: Vedran SITNICA

Još uvijek vozi automobil, obavezno najmanje jednom tjedno ode do Ljubotića na grob svoje supruge, gdje će, kako kaže, i on te se dva puta mjesečno popne i na Crnopac. No, zapravo to ništa nije čudno, ni iznenađujuće jer je riječ o legendi velebitskih vrhova Slavku Tomerlinu zvanom Tatek, koji je u četvrtak navečer proslavio svoj okrugli 90. rođendan.

Bila je to mala, ali prava i iskrena "fešta iznenađenja" koju su mu pripremili njegovi prijatelji planinari iz Planinarskog društva Mala Rava, a pridružili su im se i članovi planinarskih društava Babulj iz Bibinja i Paklenica.

- Našem Tateku želimo sretan rođendan i prije svega i dalje dobro zdravlje. Želimo još puno susreta, druženja i koraka po planinama koje su njegov život. Teško je zapravo riječima opisati koliko je on učinio i sebe dao za nas planinare i zbog toga mu od srca - hvala, rekao je Zoran Simičić, predsjednik HPD Mala Rava, uručujući Tateku prvu i za sada jedinu u Hrvatskoj, plaketu Hrvatskog planinarskog saveza za počasnog instruktora markacista, te trajnu iskaznicu Društva uz Priručnik za planinare i markaciste.

Markacisti su inače, planinari koji obilježavaju i održavaju planinarske putove.

Osim naravno, slavljeničke torte, bilo je tu još darova kao što je velika, uokvirena Tatekova fotografija s planine, replika dviju golubica iz zadarskog Arheološkog muzeja, a Venci Jurin, predsjednik DDK Kalelarga, poklonio mu je i darove s njihovim logom.

Tatek je bio vidno dirnut rođendanskom proslavom i darovima te je zapravo samo uspio izustiti "Hvala svima".