Ako mi znanstvenici ne donosimo dobrobit društvu, kakve koristi od nas?

Foto: Vedran SITNICA

U Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru jučer je predavanje održao prof. Maurizio Fermeglia, rektor Sveučilišta u Trstu. U predavanju pod naslovom „The role of University as a catalyst for science, technology and society" prof. Fermeglia osvrnuo se na izazove koje tehnološki napredak i novi zahtjevi tržišta rada postavljaju pred akademsku zajednicu. Poseban naglasak stavljen je na ulogu humanističkih i društvenih znanosti u razvoju novih kompetencija i profesija koje će tržište rada zahtijevati u budućnosti.

Rektor Sveučilišta u Trstu je kazao kako je riječ o možda najeuropskijem talijanskom gradu, a samo sveučilište je osnovano 1924. godine.

- Na području Trsta velika je koncentracija znanstvenih institucija, a sve je uvjetovano geopolitičkim položajem. Imamo više od 30 istraživača na svakih 1000 aktivnih građana. To čini prostor Trsta posebnim. Na našem Sveučilištu imamo odjele, ne fakultete, a 58,6 se zaposli godinu dana nakon diplomiranja. Rangirani smo među deset najvećih talijanskih sveučilišta. Ako mi znanstvenici ne donosimo dobrobit društvu, kakve koristi od nas. Treba misliti globalno, a činiti lokalno. To vrijedi za sve, a mi na Sveučilištu u Trstu to činimo, kazao je rektor Fermaglia istaknuvši kako se njegova vizija temelji na znanosti, društvu i tehnologiji.

- Društvo i znanost moraju biti više povezani. Kada uvjeravam našeg ministra uvijek kažem kako se financiranjem Sveučilišta stavlja jedan katalizator za društvo, kazao je Fermaglia naglasivši kako se inovacije temelje na kulturi, znatiželji i kreativnosti.