Naglić: Bez (prevelikog) opuštanja

Dobili su košarkaši Zadra nekoliko dana odmora nakon što su u stresnoj završnici ABA lige, pobjedom u posljednjem kolu protiv Olimpije, uspjeli sačuvati ABA-ligaški status, odnosno izbjeći posljednje mjesto. Nije bilo jednostavno, ali Zadar je, nakon dolaska Aramisa Naglića na mjesto trenera, krenuo s dobrim igrama i u konačnici potpuno zasluženo izbjegao posljednju poziciju regionalne lige.

- Nije bilo lako. Do posljednjeg trenutka smo se morali boriti, ali zadnjih šest utakmica smo odigrali zaista dobro. Možda smo i ranije mogli osigurati ostanak u ABA ligi, ali imali smo nekih problema s ozljedama, nešto i nesreće. Ipak, na kraju se smo uspjeli i to je najvažnije - istaknuo je Naglić, koji vjeruje da se njegovi igrači sada neće previše opustiti, pošto rasplet sezone u A-1 ligi tek slijedi.

- Sigurno će se dogoditi malo opuštanje, jer smo u zadnje vrijeme ipak imali veliki i emotivnu i fizičku potrošnju. Osim toga i dalje imamo nekih manjih problema s ozljedama, ali nadam se da ćemo ostati na zemlji i nastaviti dalje bez nekog velikog opuštanja.

Zadrani su ostali na samo jednom frontu, a to je A-1 liga. Nakon što je završnica ABA liga, sigurno će momčad s Višnjika lakše doći do daha, pošto će sada ipak u velikoj mjeri igrati s kud i kamo slabijim protivnicima, nadamo se kud i kamo lakše utakmice. No, sigurno je da svaka utakmica, pogotovo gostujuća, nosi određene izazove, tako da će u svakom dvoboju košarkaši Zadra morati pružiti svoj maksimum, ukoliko ne misle upasti u probleme. Već danas je na raspored dvoboj 21. kola, a Naglićeva momčad gostuje kod Vrijednosnica Osijek, sasvim solidnog sastava za A-1 ligu.

- Čvrsta je to momčad. Za ovu ligu imaju i dobru širinu, a kod kuće znaju biti vrlo neugodni. Iako imamo određenih problema, nećemo tražiti alibije i idemo napraviti najviše što možemo.

Jasno je i strategu zadarskog sastava da će njegova momčad teško doći do neke mnogo bolje pozicije pred doigravanje i da gotovo sigurno već u četvrtini finala neće imati prednost domaćeg terena.

- Realno, teško ćemo napraviti neke bitne pomake na tablici, ali kroz predstojeće utakmice možemo se što bolje pripremati za doigravanje, a u isto vrijeme i pratiti kako će nam se loptice poklopiti i na kojem ćemo mjestu završiti, odnosno protiv koga ćemo igrati u četvrtini finala.

Sigurno da postoje dvije loše opcije za zadarsku momčad, kada se gleda prema četvrtfinalu. Najlošije bi bilo naići na Cedevitu, a svakako ne bi bilo loše izbjeći i Cibonu. Bilo koja druga, odnosno treća opcija je dobra.

- Sigurno bi voljeli izbjeći Cedevitu, ako je to ikako moguće. Sa svima druga možemo igrati, bez obzira što vjerojatno nećemo imati prednost domaćeg terena. No, imamo još mjes i pol dana, tako da sada nema smisla najavljivati doigravanje. Sada smo se fokusirali na gostovanje u Osijeku, nakon čega nas očekuje dvoboj s Cibonom. Svakako izazova nam neće nedostajati - zaključio je strateg Zadra.