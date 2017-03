Sinovčić: Prosječne godišnje uplate na račun NK Zadra nisu pokrivale ni hladni pogon

Aktualni sat Gradskog vijeća završio je izlaganjem nezavisnog vijećnika Rena Sinovčića koji je iznio analizu cjelokupnog financijskog pregleda uplata na račun NK Zadra u vremenu od 2000. do 1. prosinca 2008. godine od Grada Zadra, transfera igrača i ostalih donacija i reklama. Naglasio je kako se iz tih podataka jasno vidi je li netko uopće mogao krasti novac, kako se to govori u vijećnici i kako pišu mediji.

- U vremenu od 2000. do 1.12.2004. godine Grad Zadar uplatio je 4,8 milijuna kuna, donacije u tom vremenu iznosile su 679,967 kuna, a od transfera igrača uplaćeno je 93.134 kune. Sveukupno to iznosi 5.623,101 kunu, što je prosječno godišnje 1.124.620 kuna. Od 2005. do 1.12. 2008. godine Grad je uplatio 7.475.000 kuna, donacije i reklame iznosile su 147,267 kuna, a transferi igrača 836,884 kune. Ukupno je uplaćeno 8.459,151 kuna, odnosno godišnje prosječno 2.111,787 kuna, precizirao je Sinovčić zaključivši kako je za devet godina na račun NK Zadra uplaćeno ukupno 14.082,252 kune, prosječno godišnje 1.564,694 kune.

- Prosječni godišnji iznos nije dovoljan niti za održavanje hladnog pogona pa ja sada pitam tko je uplatio ostali novac. Ovaj iznos nije dovoljan niti za trećerazredni klub, izjavio je Sinovčić, a resorni pročelnik Radovan Dunatov odgovorio mu je kako je njegovo pitanje bilo koliko je NK Zadar imao ukupnih uplata, ne samo od Grada Zadra, transfera i igrača, donacija i reklama.

- Mi smo Vaš upit proslijedili NK Zadru, a oni su odgovorili da nemaju tu dokumentaciju. Zato Vam nismo mogli pismeno odgovoriti, rekao je Dunatov na što je Sinovčić uzvratio kako je to nelogično.

- Ne daju Vam te papire jer oni meni idu u prilog. Nelogična je situacija da neki papiri idu uokolo, a da ih vi ne možete dobiti. Ne možete jedan dan reći da participirate u klubu, a drugi da ne, jer ste tamo u Upravnom odboru. Moraju Vam iz Kluba odgovoriti i dostaviti knjigovodstvene podatke. Kad dobijete te papire neće se moći govoriti da netko iz Kluba krade novac. Zatražite još jedanput pa možda dobijete, poručio je Sinovčić.