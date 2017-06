Građani za uklanjanje ograda na prostoru Stjepana Radića

Većina građana i građanki koji su se uključili u anketiranje koje je pod nazivom "Vojarna narodu! (Projektiraj svoj kvart.)" provela udruga "Eko-Zadar" izrazilo se za uklanjanje ograda na prostoru bivše vojarne Stjepana Radića. Na pitanje: "Jeste li za uklanjanje žičanih ograda koje priječe pješački prolaz unutar kompleksa bivše vojarne?" ukupno je 192 puta odabran odgovor "da", 4 puta odgovor "ne", a nije odgovoreno 34 puta. Jedna osoba zaokružila je i "da" i "ne" s napomenom: "djelomično ostaviti dio ograde kao simbol npr. slobode".

Udruga "Eko-Zadar" provela je u sklopu projekta "Zelena transformacija - građanska participacija" kojeg financira Zadarska županija, Upravni odjel za pravne i zajedničke poslove, od 22. svibnja do 12. lipnja anektiranje građana o tome koje sadržaje žele na prostoru ove bivše zadarske vojarne. Anketiranje je provođeno putem dvije glasačke kutije od kojih je jedna bila postavljena na ulazu u Gradsku knjižnicu Zadar, a druga u uredskim prostorijama udruge "Eko-Zadar", te online putem obrasca postavljenog na mrežnim stranicama udruge. U glasačkim kutijama u konačnici se našlo 175 glasačkih listića, dok je online anketa ispunjena 55 puta.

Prostor za kulturu, djecu, mlade...

Izneseni stavovi mogu se u cijelosti pročitati u dokumentu objavljenom na stranicama udruge "Eko-Zadar", a može se rezimirati kako su među najčešće izražavanim potrebama one za sadržajima u kulturi i umjetnosti; od sadržaja koji spadaju u takozvanu institucionalnu kulturu, preko potrebe za postojanjem otvorene pozornice koja bi služila za izvođenje različitih programa, do prostora koji bi bio namijenjen specifično plesnim, glazbenim ili dramskim udrugama, te kulturno-umjetničkim društvima i prostora koji bi se sastojao od umjetničkih atelijera, do centra za nezavisnu kulturu.

Velik broj prijedloga odnosi se na sadržaje za djecu, pa se tako spominje igraonica za djecu, kreativni centar za djecu, dječje igralište i park za djecu a našao se tu i prijedlog osnivanja Muzeja dječje umjetnosti. Izražene su potrebe i za sadržajima za mlade i to u rasponu od centra za mlade do inkubatora znanja i poslovnih prostora za mlade. Također su izražene potrebe starijih osoba u rasponu do smještanja doma za starije osobe do organiziranja dnevnog boravka za odrasle.

Izražen je niz ideja vezanih uz osnivanje i smještaj ustanova u formalnom i neformalnom obrazovanju, te za smještaj sportskih sadržaja kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenom, pri čemu se pojavljuju prijedlozi u kojima se sportski sadržaji na otvorenom koji uključuju, primjerice, postavljanje sprava za vježbanje kombiniraju sa sadržajem parkovnog tipa. Iznesena je i potreba za uređenjem prostora koji bi imao funkciju trga. Postojeće zelene površine građani i građanke vide kao prostor kojeg treba sačuvati i oplemeniti, a prijedlozi se kreću od parka s klupama i botaničkog vrta, preko parka za pse do urbanih vrtova. Zelena površina u nekim je prijedlozima viđena i kao mjesto umjetničke intervencije pa se predlaže i park skulptura.

Potpora skate parku

Prijedlozi vezani uz parkiranje automobila također su česti i kreću se od želje za postojanjem uređenog parkirališta do ideje podzemne javne garaže koja bi iznad imala park ili sportsko igralište.

Građani su online anketu i glasačke listiće iskoristili i za upućivanje ukupno 34 poruke i tri svojevrsna otvorena pisma u kojima se traži predaja prostora bivše vojarne od strane države Gradu Zadru, omogućavanje pristupa osobama s invaliditetom i objava međunarodnog arhitektonskog natječaja za osmišljavanje ovog prostora. Izražavana je potpora i drugim postojećim sadržajima - Gradskoj knjižnici Zadar, skate parku, Obrtničkoj školi Gojka Matuline, Domu zdravlja i službi Hitne medicinske pomoći. Hrvatsko glazbeno pjevačko društvo "Zoranić" i Društvo pedagoga tehničke kulture Zadar iznijeli su svoje potrebe za prostorom u kojem bi djelovali.