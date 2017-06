Jučer u more pušteno 10 glavatih želvi

Deset glavatih želvi, a među njima i pet pronađenih protekle zime na zadarskom području, pušteno je natrag u more. Ovi morski gmazovi prosječno su proveli po šest mjeseci u Centru za oporavak morskih kornjača u Puli. U novu životnu avanturu, nakon oporavka i čipiranja, s plaže pored svjetionika Verudica na poluotoku Verudela u Istri zaplivali su Giovanni, Brankica, Marko-Beni, Patricija, Miro, Raslinka, Issa, Tina, Luce i Shiggy-Lola. Puštanje kornjača u more bila je prigoda i za predstavljanje rada Centra za oporavak morskih kornjača, informacije o ovoj ugroženoj vrsti, ali i predstavljanje svake jedinke: dužine oklopa, težine, lokacije pronalaska i ozljeda koje je imala.

- Jako nam je važno da se javnost senzibilizira za ovu ugroženu morsku vrstu i da, ukoliko ih uoče zimi nasukane na obali, što prije o tome obavijeste zadužene veterinare na tom području ili Centar 112, kako bi životinje što prije dobile potrebnu skrb i šansu za preživljavanje. Kao primjer mogu izdvojiti gospođu Brankicu Bolić iz Posedarja, koja, ne samo da je dojavila o pronalasku želve, već je u nekoliko navrata preuzela životinje i skrbila o njima do našeg dolaska. Među ovih deset, koje smo pustili u more, upravo je jedna koja nosi njezino ime, kaže biologinja Karin Gobić iz pulskog Aquariuma.

Za preuzimanje i brigu o morskim kornjačama na zadarskom području je zadužen veterinar dr. Marino Mirčeta koji je ovu zimu imao pune ruke posla. Niske temperature i bura nisu bile naklonjene ovim hladnokrvnim životinjama za koje se pretpostavlja da prezimljuju ukopane u mulj na morskom dnu. Tako ih je dvostruko više od prosjeka od početka prosinca prošle godine pa do polovine veljače 2017. završilo na obali. Za tri je bilo prekasno, a dvije, Odette i Melita teška više od 100 kilograma s oklopom dugim 95 centimetara, uginule su zbog težine ozljeda koje su imale. Melita je bila najveći primjerak s kojim se dr. Mirčeta susreo, ali i koji je stigao u pulski Aquatorium.

Kornjača Marko-Beni, koja je jučer puštena u more, već ima hrvatsku markicu, a pronađena je pothlađena u siječnju u moru kod Karina. Duljina oklopa joj je 58,5 centimetara i teži 22,2 kilograma. Na istoj lokaciji nekoliko dana kasnije pronađene su Miro i Patricija, obje pothlađene. Miro ima oklop duljine 64 centimetara i teži 28,8 kilograma, a Patricija je duga 65 centimetara i teži čak 33 kilograma. Brankica je stigla nekoliko dana kasnije iz Posedarja. Oklop joj ima 68 centimetara i teži 38 kilograma. Giovanni je u Pulu stigao 25. siječnja nakon što je pothlađen plutao u Karinskom moru. S oklopom dugim 73,5 centimetara i težinom od čak 48 kilograma, bila je to najveća kornjača među deset pušenih natrag u more nakon prezimljavanja u Aquatoriumu.