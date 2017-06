Malo treba da izbije veliki požar na otvorenom

Foto: Siniša KLARICA

Protupožarna eskadrila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva ulazi u sezonu 2017. sa šest zrakoplova Canadair CL 415 i šest manjih zrakoplova iz obitelji Air Tractor. Iako su meteorolozi još prije dva mjeseca, za vrijeme obilnih padalina, najavljivali izuzetno vruće i suho ljeto, iskusni piloti PP eskadrile ne očekuju jače požare prije 15. srpnja.

- Trenutačno je spremno pet kanadera i pet Air Tractora. Iako je PP sezona počela 1. lipnja, do 19. lipnja bit ćemo u punom sastavu. Jače požare očekujemo nakon 15. srpnja, kada će u Hrvatsku doći znatno veći broj turista, čime se povećava mogućnost velikih požara uzrokovanih nepažnjom. Po našem iskustvu, to je najveći uzrok velikih požara na otvorenom, stoga apeliramo da se poštuju zabrane loženja vatre na otvorenom i propisi koje je inicirala vatrogasna zajednica. Za ilustraciju, veliki požar u Grebaštici kod Šibenika koji se dogodio 2012. prouzročio je čovjek koji je vario ogradu u dvorištu. No činio je to dok je puhao maestral brzine 20 čvorova. Nije primijetio da mu je vruća "špena" stalno podala u suhu travu. Skraćeno, može biti ne znam koliko vruće, ali ako se ljudi drže propisa i preporuka, izgledi za velike požare na otvorenom su znatno manji, rekao je zapovjednik PP eskadrile Davor Turković.

S popravcima neće biti problema

Pukovnik Turković je zapovjednik PP eskadrile s najdužim stažom na tom mjestu. Prvog dana kolovoza proslavit će devet godina na toj zapovjednoj dužnosti. Poznat je i po svojoj ulozi komentatora u dokumentarcu Discovery Channela o Canadairima CL 415, ili kako ih u Americi zovu Super Scooper. Kad smo ga upitali odmaže li mu letenje u "administraciji" i zapovijedanju, puk. Turković samo je odmahnuo glavom.

- Kako ćeš znati što je potrebno i što se događa u eskadrili ako ne letiš? To je uostalom i tendencija svih zapadnih zrakoplovstva gdje zapovjednici lete upravo iz tih razloga, rekao je Turković.

Uzbunu u dijelu javnosti izazvala je prodaja proizvodnje protupožarnih zrakoplova Canadair CL 415 tvrtki Viking Air. Bombardier je kanadere prodao 1. listopada 2016., a razdoblje primopredaje završeno je 1. travnja ove godine. Zbog toga je u tom razdoblju, kad se inače hrvatski kanaderi redovito pregledavaju i spremaju za sezonu, došlo do kašnjenja u isporuci dijelova. Trenutačno, uvjerava nas puk. Turković, nabavka potrebnih dijelova teče normalno.

- Postoje tri vrste po kojima se klasificiraju pričuvni dijelovi. Jedan dio se unaprijed naručuje, za koje se unaprijed zna da će nam trebati kod redovitih pregleda. U drugu skupinu spadaju interventne narudžbe dijelova koje se realiziraju u roku od 48 sati. U treću skupinu spadaju dijelovi koje Viking Air nema na skladištu te ih mora naručiti od proizvođača. Na te dijelove se čeka malo duže, ali se to obično poklopi s godišnjim radovima, pa takvi dijelovi stižu u roku jednog ili dva tjedna, tijekom radova na zrakoplovu, objašnjavao je Turković.

U eskadrili 29 pilota

Turković ipak naglašava da u PP sezonu 2017. njegova eskadrila ulazi nikad spremnija. Trenutačno eskadrila raspolaže s devet obučenih posada kanadera, a vrlo brzo će ih biti 10. Tu je i devet pilota obučenih za Air Tractor AT-802 F s kotačima, od čega su njih sedmorica osposobljena za Air Tractor AT 802 Fire Boss koji poput kanadera, skuplja vodu s vodenih površina. Nabavkom dvosjeda Fire Bossa umnogome je ubrzana obuka pilota koji više ne moraju putovati u Španjolsku.

- Nabavkom dvosjeda mi smo samo u jednoj sezoni odškolovali četiri nova pilota. Većina obuke provodi se u stvarnim uvjetima na požarištu. Do 2022. želimo da svi naši piloti imaju preobuku na sve tipove aviona koje imamo u PP eskadrili. Dakle, s kanadera na „traktor" i obrnuto. Već sad imamo pet kapetana kanadera koji su osposobljeni po tom principu. Ukupno, eskadrila broji 29 pilota, kaže Turković.

Angažman u Izraelu

Hrvati obučavaju pilote jednog od najmoćnijih zrakoplovstava na svijetu, izraelskog. Pukovnik Turković kaže da su Izraelci vrlo pragmatični te su se nakon nedavnih velikih požara ipak odučili da ih Hrvati podučavaju u gašenju kanaderima.

- Naši piloti u ovu suradnju ulaze s maksimalno mogućih 100 bacanja vode u danu. Na snazi su takva ograničenja, pa do daljnjeg rekord Ivice Markača od 160 bacanja neće biti dostignut. Francuzi npr. imaju ograničenje od 60 bacanja dnevno. U prosjeku, naš pilot u jednom satu leta baci 8 bombi na požarište, te godišnje na požarištima ima nalet od 200-300 sati. U našoj eskadrili postoje ljudi koji su preko 20.000 puta bacili vodu na požarište. Kad je u pitanju Izrael, mi smo sposobni u 24 sata od zapovijedi stići u Izrael. Npr. 23. studenog 2016. u 15.00 dobili smo zapovijed za pripremu. Put Izraela poletjeli smo 24. studenog a u 8.00 već smo izašli iz hrvatskog zračnog prostora. Požari u Izraelu bili su do tad najveće okupljanje PP zrakoplova na svijetu. Amerikanci su poslali svoj PP Boeing 747, ali oni su daleko i treba im dosta da dođu. Hrvatska ekipa dolazi s najmanjim brojem ljudstva koji su vrlo autonomni i vrlo univerzalni. Ako nam što zatreba, diplomatskom poštom dobijemo to u roku 24 sata. Upravo ta potpora koju imamo iz Hrvatske se Izraelcima najviše svidjela. Uz sve to, vidljiva je i naša kvaliteta rada, ističe Turković.

Piloti su radili u mnogim zemljama i poznaju procedure francuske Civilne zaštite, operatora INAER u Italiji, eskadrile španjolskog ratnog zrakoplovstva. Posebno poznaju grčku eskadrilu kojoj su dva puta pružili pomoć u gašenju katastrofalnih požara.