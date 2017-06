Nijemci ga obožavaju, a Talijani "prisvajaju"!

Foto: Marin GOSPIĆ

Ako je suditi prema onoj poznatoj krilatici: "Prave vrijednosti vrednuje vrijeme", onda i poznati zadarski liker Maraschino, kao i svi ostali proizvodi tvornice Maraska, polako ali sigurno počinje opet zauzimati mjesto koje mu zasluženo pripada u predstavljanju prebogate povijesti Zadra svim sadašnjim, ali i budućim generacijama i što je možda još važnije, svima onima koji kao turisti pohode naš grad.

A, mali dućančić tvornice Maraska koji se od davnina nalazi na istom mjestu, u centru grada - nedaleko od zadarske katedrale svete Stošije, nedavno je dobio novo ruho.

"Stara dama" malo se modernizirala i obogatila ponudu proizvoda, a zadarski turistički vodiči ove sezone, možda češće i više nego ikada prije, skupine gostiju počeli su dovoditi u Maraskin dućan kao nezaobilaznu postaju u priči iz zadarske prošlosti.

I Napoleonu najomiljeniji liker

- U ovom dućanu radim odnedavno, ali jest - točno je da nam svakim danom od kada se sezona počela zahuktavati, obavezno navrati i po nekoliko skupina turista sa svojim turističkim vodičima. Najprije zastanu ispred dućana gdje im vodiči objasne značenje, veliku važnost i povijest zadarskog brenda Maraska i kažu im, primjerice, kako je i Napolenu još prije 500 godina omiljeni liker bio upravo naš, zadarski Maraschino. Pričaju im o povijesti tvornice i o izumitelju toga jedinstvenog proizvoda od autohtonih plodova maraške, Francescu Drioliju - ispričala je simpatična prodavačica Ljubica Vuković nudeći i nas da kušamo onaj prvi i najpoznatiji liker - zadarski Maraschino koji je destilat višnje maraške i čija je boca ponosno stajala na pultu u središnjem dijelu dućana uz male, plastične čašice spremne za degustaciju.

Ispričala je potom kako stranci pažljivo slušaju priču o legendarnom zadarskom likeru i tvornici i pomno razgledavaju izložene proizvode, a najviše ih fascinira liker "u zagrljaju" rukom opletene boce.

Obogaćena ponuda

- Osim onih starih i prepoznatljivih boca likera, sada u ponudi imamo puno toga novoga. Najbolje se prodaju likeri u bočicama od 1 decilitra, ali i nova ponuda likera od borovnice, višnjevca, medice, travarice, šljivovice u epruvetama od 0,02l. Stranci to puno kupuju kao suvenir jer je i na svakoj epruveti naš zaštitni logo. Imamo i novu liniju sirupa Amarena u kojima je doista najmanje 80 posto voća i to bez aditiva i konzervansa. U ponudi su nam sada i tzv. poklon kutije. Riječ je o rukom rađenim kutijama od trešnjina drva sa simbolom Donata u koji se može izabrati i staviti bilo koja boca Maraschina. Novost su nam i poklon kutije - Bakini začini. To je paketić koji sadržava tri bočice od 1 decilitar Ruma, Maraschina i Kruškovca - nabrajala je prodavačica Ljubica Vuković.

Na kraju je još otkrila kako Talijani u velikoj većini još uvijek tvrde kako je Maraschino "njihov", Nijemci obožavaju šljivovicu i Kruškovac i rado ih i izgovaraju bez zadrške iako im - kako je rekla - "palatali malo štekaju", dok gosti iz istočnih zemalja u pravilu ne skrivaju oduševljenje, glasno komentiraju i kupuju ne pitajući za cijenu.

I baš kad smo razgovarali s prodavačicom, u dućan je ušao sredovječni par iz Njemačke. Žena je sa zanimanjem počela razgledavati ponudu, dok je suprug odmah "snimio" bocu Maraschina za pultom i čašice za degustaciju.

- "Good!" - uzviknuo je, a lice mu se ozarilo...