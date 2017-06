Sezona donosi bolju zaradu, ali kratko traje

Foto: Zvonko KUCELIN

Gužva u staroj gradskoj jezgri, dolasci putnika avionima i kruzerima, broj noćenja i rezervacije za smještaj, dobro popunjeni restorani i ostali ugostiteljski objekti, pokazatelji su, koji već sada, sredinom lipnja, jamče dobru turističku sezonu.

- Broj dolazaka turista avionima i kruzerima udvostručio se u odnosu na prošlu godinu, što, naravno, odmah osjete ugostitelji. Kako su ti dolasci najavljeni već lani, svi mi koji se ozbiljno bavimo ovim poslom, pripremili smo se. Povećanje obima posla ne znači, kako to neki olako tumače, samo bolju zaradu, već i povećanu potrebu za kvalitetnom radnom snagom, bolju organizaciju posla i u konačnici više posla za nas vlasnike, kaže Robert Kovačević, predsjednik Ceha ugostiteljstva i turizma te vlasnik ugostiteljskog objekta na jednoj od najatraktivnijih lokacija na Poluotoku - uz Morske orgulje i Pozdrav Suncu. Na upit o ljetnom poskupljenju, Kovačević ističe kako on osobno nije podizao cijene kave, ali da jeste nekim drugim pićima koja većinom naručuju strani gosti. Ističe kako je godina duga, te da bi uz pusta davanja ugostitelji mogli staviti ključ u bravu kad ne bi barem tijekom dva ljetna mjeseca zaradili koju kunu više.

Sastanak s gradonačelnikom

- Stalno ističem, pa i kad je bila riječ o povećanju PDV-a, da tu nemamo zaradu ni štetu mi koji se bavimo ovim poslom, već da to plaća konzument. Dakle, nama cijene diktiraju PDV, davanja, cijene robe na tržištu. Nije narančada skupa jer je netko podigao maržu 300 posto, već zato što je naranča skupa, govori Kovačević napominjući kako i same lokacije ugostiteljskih objekata diktiraju cijene.

- Moji konobari se našetaju od šanka do terase kako bi poslužili te goste koji uživaju u predivnom pogledu i ambijentu. Dakle, te ljude je netko poslužio, naplatio im račun, ispraznio pepeljaru i slično. Te ljude treba platiti i nema tu neke pretjerane mudrosti, pojašnjava Kovačević dodajući kako su ugostitelji i djelatnici u turizmu već imali sastanak s novoizabranim gradonačelnikom i dogovorili suradnju te način rješavanja nekih krucijalnih problema. Isto tako, dogovorili su i novi sastanak već u rujnu kad će započeti pripreme za novu sezonu.

- Treba krenuti s pripremama na vrijeme i tražiti način kako produljiti sezonu, odnosno pojačati predsezonu i posezonu. Ništa se neće dogoditi samo od sebe, zaključuje Kovačević, a s njim mišljenje dijeli i Stipe Knežević, predsjednik Obrtničke komore Zadarske županije i dopredsjednik HOK-a.

- Puno toga smo na zajedničkim sastancima ugostitelja, predstavnika Obrtničke komore, turističkih zajednica i lokalne vlasti postigli tijekom posljednjih par godina. Pohvalio bih Čistoću Zadar, jer njihovi zaposlenici zaista kvalitetno obavljaju svoj posao, što se vidi kad prolazite ulicama Poluotoka. Uvijek se može bolje i više pa smo već dogovorili da ćemo s prvim danima jeseni krenuti u pripreme Adventa u Zadru i ostalih manifestacija koje se održavaju zimi. Feštice petkom odvijat će se već od ove sezone i u zapuštenijim dijelovima Poluotoka. Svi se slažemo da je potrebno oživjeti cijeli Poluotok, kako zbog ljudi koji rade u tim dijelovima, a tako i radi rasterećenja onih najatraktivnijih lokacija, govori Knežević ističući kako on u svom restoranu još uvijek nije podizao cijene, no najavio je da hoće za period od 1. srpnja pa do 30. kolovoza. Knežević je istaknuo kako bi ugostiteljima na „zavučenijim" lokacijama puno značila pomoć Grada oko nabavke zelenila na koje im tijekom godine ode poprilično novca, a još jednom skrenuo pozornost na stihijsko otvaranje ugostiteljskih objekata na Poluotoku.

Otvara se svašta, u svakoj buži

- Trebalo bi povesti računa da se ostvare ti neki minimalni uvjeti usluge jer se zaista otvara svašta, u svakoj buži. Govorimo o ugostiteljstvu, a imamo ljude koji samo za dva ljetna mjeseca otvore restorane, konobe i slično i podignu cijene u nebesa. To nisu ugostitelji, ni pokazatelji poslovanja. Godina traje 12 mjeseci i ako se čovjek ozbiljno bavi tim poslom, onda treba živjeti od toga cijelu godinu. Bitno je da je gost zadovoljan cijenom i uslugom. Ako kući ode zadovoljan, vratit će se i preporučiti nas dalje, kaže Knežević. Upitan za probleme s pronalaskom radne snage, Knežević ističe kako on ima stalne, dugogodišnje radnike te da ljeti treba tek manju ispomoć. Ističe kako je važno povjerenje između poslodavca i zaposlenika, korektan odnos te dobra radna atmosfera. Kad se to postigne, kaže, onda sve ide kako treba.

- Ima svakakvih radnika ali i poslodavaca. Međutim, o poslu treba razmišljati dugoročno a ne kratkoročno, skoncentrirano samo na dva, tri ljetna mjeseca, poručuje Knežević u očekivanju dobre ovogodišnje sezone.