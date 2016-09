Do finala još samo jedan korak! (FOTOGALERIJA)

Foto: Zvonko KUCELIN

Marin Čilić i Ivan Dodig uspjeli su svladati Francuze Nicolasa Mahuta i Pierrea-Huguesa Herberta, najbolji par svijeta i dovesti Hrvatsku u vodstvo od 2:1 u polufinala Davis Cupa. Još jednom su Dodig i Čilić pokazali da se nikoga ne trebaju bojati u parovima i da su nakon pobjede nad braćom Bryan imali itekako razloga biti optimistični i u ovom meču.

-Zaista je ovo bila odlična predstava. Uspjeli smo dobiti dva "tie breaka" koji su uvijek teški za igrati. U većem dijelu utakmice dobro smo servirali, tako da im nismo pružili previše prilika za oduzimanje servisa - rekao je Marin Čilić, koji je pohvalio i atmosferu.

-Bilo je fantastična. Ovo je bod nas i svih ljudi na tribinama.

A Čilić i Dodig su odigrali zaista fantastično, gotovo junački, uspjeli su nadići sve probleme koje su imali tijekom meča, uspjeli su biti jači od provokacija francuskih igrača i uspjeli su razveseliti velik broj svojih navijača. A hrvatski navijači bili su isto tako fantastični. Ovaj put Francuzi se nisu mogli pohvaliti da su imali glasniju podršku, jer su Hrvati bili glasniji i od početka do kraja meča su vrlo euforično bodrili svoju momčad. A na kraju su svi zajedno zapjevali i najpoznatiju navijačku pjesmu "Lijepa li si".

Mora se priznati i da su Herbert i Mahut zaista fantastičan par, koji jako dobro djeluje skupa i mnogo je uigraniji od hrvatskog para, što je bilo i očekivano, pošto Čilić i Dodig igraju zajedno uglavnom samo u Davis Cupu. Mahut je fantastičan server, nešto lošiji u otvorenoj igri, ali i dalje "top klasa" tenisača. Herbert je zaista inteligentan igrač, koji odlično čita igru i sjajno se nadopunjuje s partnerom, pogotov prilikom servisa Mahuta. Ali kada je najviše trebalo, Francuzi nisu odigrali najbolje. Možda je i atmosfera učinila svoje. S druge strane, kada je najviše trebalo oba hrvatska igrača pogodili su neke nevjerojatne lopte i osvajali gotovo sve najvažnije poene. Prvi i treći set došli su do pripetavanja. I oba su dobili Hrvati, što dovoljno govori o karakteru naših igrača. U drugom setu su Francuzi iskoristili trenutak dekoncentracije i uzeli Dodigov servis na 5:5, a u četvrtom se nikako više nisu mogli vratiti. Jednostavno, bili su nadjačani na terenu, kao i njihovi navijači na tribinama.

- Odigrali smo vrhunski i dokazali da možemo pobijediti svakoga. Kako smo oboje dobri u vraćanju servisa, znali smo da ćemo dočekati svoju priliku - rekao je Ivan Dodig.

Od prvih poena atmosfera na Višnjiku bila je potpuno naelektrizirana. Dvorana ponovo nije bila popunjena do posljednjeg mjesta, ali nakon nekih pola sata igre, kada se većina ljudi smjestila, moglo se govoriti i o nekih četiri-pet tisuća navijača. A od početka dvoboja vidjelo se koliko je francuski par Mahut-Herbert opasan. Djelovali su mnogo uigranije, donosili su bolje odluke i u početku meča relativno lagano držali svoj servis. No, nakon uvodnog mučenja, koje na sreću, nije donijelo break Francuzima, Čilić i Dodig polako dolaze sebi i do kraja seta ne dopuštaju protivniku da im oduzme servis. Kako su i Francuzi više- manje bili sigurni, dolazi se do "tie breaka". No, kako su i jedni i drugi bili sigurni na svom servisu do tog trenutka, tako su sigurni bili i sve do 5:5 u pripetavanju. No, onda Nicolas Mahut, inače fantastičan server, gubi svoj servis i Hrvatska dolazi do set lopte. Dodig priomašuje prvi, pogađa drugi servis i Francuzi griješe pa Hrvati dolaze do prvog seta.

I kreću igrati znatno bolje, ali niti u drugom setu ne uspijevaju napraviti break. Imaju dvaput priliku na servis Herberta, odnosno jednom vodstvo 15:30, a drugi put 0:30 i 30:40, ali ni tada nisu do kraja iskoristili svoju priliku. A kako to obično biva, kada svoju priliku ti ne iskoristiš, iskoristi je protivnik. Pri 5:5 Dodig loše servira, dopušta Francuzima da se razmašu, promašuje bitan poen i Hrvatska po prvi put gubi svoj servis, što Mahut glatko iskorištava i bez izgubljenog poena Francuska osvaja gem i drugi set.

Činilo se tada da su se Francuzi poptuno digli, a Hrvati pali, ali Čilić i Dodig uspjeli su čuvati svoj servis. I to relativno lagano. Prvi puta hrvatski par ima priliku za oduzimanje servisa pri vodstvu od 2:1. Tada, inače odlični Mahut, nekoliko puta lošije servira i Hrvati dolaze do 40:40, ali Mahut ipak pogađa dva prva servisa i ne dopušta Hrvatskoj relativno rani break u trećem setu. Nakon toga i Čilić i Dodig lako čuvaju svoje servise, ali to rade i Francuzi, barem do rezultata 5:4. Tada servira Herbert i Hrvati opasno pritišću, a Francuzi kreću s malim, a kasnije i većim provokacijama. Često usporavaju igru i kad se čuje nešto s tribina i kad se ne čuje, odlučuju ne servirati i jako iritiraju i hrvatske igrače i publiku u Višnjiku. Ipak, s odlične dvije reakcije, jednom Čilića i jednom Dodiga, hrvatski par dolazi do set lopte, ali na žalost u tim trenucima Čilić loše reagira i ta prilika propada. Pri 5:5 servira Dodig i strahuje se da će se ponoviti drugi set, ali iskusni hrvatski tenisač ovaj put bez izgubljenog poena osvaja svoj servis. Osvaja ga i Mahut i ponovo se dolazi do pripetavanja. A ono kreće ponovo odlično za Hrvatsku. Čilić svoj servis osvaja, a Herbert ga gubi i Hrvatska ima "mini break". I to drži do 4:3. Tada Čilić dvaput ne uspjeva pogoditi prvi servis, a onaj drugi put Francuzi vraćaju break i osvajaju svoja dva servisa, te dolaze do set lopte. Vrlo je neugodna situacija, jer je Dodig promašio prvi servis, ali drugi riskira i pogađa uz crtu, što Herbert ne uspijeva vratiti. Nakon što Dodig osvaja i drugi poen, Hrvatska dolazi do nove set lopte. A junak je u tim trenucima Dodig, koji prvo odlično vraća servis Mahutu, a nakon toga pogađa forehand "winner" za vodstvo od 2:1 i potpunu ludnicu u dvorani.

A Dodig dovodi Hrvatsku vrlo blizu konačne pobjede, jer radi vrlo dobre stvari kod 1:1 i servisa Mahuta. Naime, Francuzi su imali 40:15, ali Hrvatska osvaja četiri poena za redom, a Dodig ponovno dvaput fantastično pogađa i vrlo brzo na početku četvrtog seta Hrvatska ima break. I to je to. Naši više nisu mogli to izgubiti. Jer s Ivanom i Marinom igra i na tisuće navijača. I Čilić i Dodig osvajaju svoj servis. Mahut svoj servis osvaja, a Herbert servira pri vodstvu Hrvatske od 5:3. I bez šansi je. Hrvatski tenisači odigravaju maestralno posljednji gem, dolaze do 15:40 i svoju prvu meč loptu koriste. Hrvatska vodi 2:1 i Hrvatska je na korak od finala Davis Cupa. A priliku da francuske navijače pošalje kući tužne imat će danas od 14 sati Marin Čilić, koji je u dva dana odigrao dva teška meča. Ali ne sumnja da će imati energije u dvoboju protiv Gasqueta.

- Ovo je prevelik ulog. Nema tu popuštanja i umora. Bit ću pravi. Ulazim u meč maksimalno - ističe najbolji hrvatski tenisač.