Hrabrošću i strpljenjem pobijedio rak

Od bolesti limfoma koje nastaju zloćudnom preobrazbom stanica limfocitnog sustava, prema aktualnim istraživanjima, u Hrvatskoj godišnje oboli oko 700 osoba, dok se u svijetu svakodnevno dijagnosticira oko tisuću novooboljelih. Etiologija bolesti je nepoznata i u većine oboljelih bolest se javlja bez jasnih rizičnih čimbenika, iako se kao faktori rizika smatraju abnormalnost imunog sustava, imunodeficijencija, što najčešće uključuje infekciju HIV-a, ultraljubičasto zračenje, pesticidi, boje, lakovi, kao i izloženost virusima i bakterijama. Limfomi se dijele na limfome niskog stupnja malignosti i limfome velikog stupnja malignosti. Tako se među limfome visokog stupnja zloćudnosti ubrajaju, među ostalim, difuzni velikostanični limfom, Burkittov limfom, limfoblastični limfom itd., dok su u skupini limfoma niskog stupnja zloćudnosti i relativno sporom progresijom mali limfocitni limfom i folikularni limfom. Kad je riječ o Hodgkinovu limfomu, on se klasificira kao zasebna bolest. Bolesti limfoma u svijetu su u porastu, a takav je negativan trend primjetan i u Hrvatskoj, pa tako i na zadarskom području. I Ljiljana Gaćina kaže kako kroz Udrugu prate i dolaze do podataka da i u Zadru ima sve više oboljelih od leukemije i limfoma i to, nažalost, kod sve mlađih ljudi. Teško je govoriti o brojkama no, ona kaže kako je prema evidenciji njihove Udruge trenutačno u Zadru 60-tak oboljelih, ali teško je znati stvarni broj upravo zato što ljudi o bolesti - šute. - Bolest nije nešto što se događa drugima i nešto čega se treba stidjeti. I zato treba reći, razgovarati jer onda je sve ipak, lakše - savjetuje Ivanova mama.