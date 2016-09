Hrvoje Vlašić "sredio" svoje Zadrane

U finalu memorijalnog turnira "Marijofil Džidić" u Mostaru košarkaši Zadra sinoć su poraženi od domaćeg sastava HKK Zrinjski rezultatom 86:81.

Bila je to poprilično neizvjesna utakmica od početka do kraja, a u završnici je BiH prvoligaš, kojega vodi zadarski trener Hrvoje Vlašić bio mirniji i koncentriraniji. Zadrani tako nisu uspjeli doći do treće uzastopne pobjede u pripremnom razdoblju, nakon što su ranije ovaj tjedan svladali šibenski Jolly, te u polufinalu mostarskog turnira slovensku Rogašku.

Zrinjski je ponovno razotkrio zadarske probleme u obrani i to je ono na čemu će Ante Matulović i njegova momčad najviše morati raditi u preostalom razdoblju do službenog početka sezone. Sljedeće pripremne dvoboje Zadar će imati na domaćem terenu dvorane Krešimira Ćosića sljedeći tjedan u sklopu trećeg izdanja Zadar Dogus Basketball Tournamenta. Prva utakmica na turniru na rasporedu je u četvrtak, 22. rujna u 18 sati, kada Zadar igra protiv Darussafake Dogus, dok se dan kasnije sastaje s Budućnosti.