Sjajni Marin Čilić odveo Hrvatsku na Argentinu (FOTOGALERIJA)

Foto: Zvonko KUCELIN

Drugi put u povijesti Hrvatska se plasirala u finale Davis Cupa u kojem će biti domaćin Argentini. Naša teniska reprezentacija pobijedila je Francusku s ukupnih 3:2, a odlučujući bod donio je, pred oko 7000 navijača u dvorani Krešimira Ćosića, fantastični Marin Čilić, na čijim krilima ova generacija sanja drugi naslov pobjednika ovog prestižnog natjecanja. Najbolji hrvatski tenisač prvog je dana s 3:1 svladao Lucasa Pouillea, drugoga je u paru s Ivanom Dodigom bio bolji od trenutačno prvoplasirane kombinacije na ATP ljestvici Herbert/Mahut, da bi jučer dovršio posao protiv Richarda Gasqueta s uvjerljivih 3:0. Francuzi su, istina, bili oslabljeni neigranjem dvojice najboljih igrača Jo-Wilfrienda Tsonge i Gaela Monfilsa, ali s ovako raspoloženim Čilićem ni oni se ne bi dobro proveli na Višnjiku. Čilić je Gasqueta ispratio s terena za dva sata i 14 minuta, a manjih problema imao je samo u trećem setu, koji je bio u egalu do 5:5. No, kada je bilo najvažnije, odigrao je najbolje i publiku bacio u trans.

Atmosfera za pamćenje

"Marin Čilić, Marin Čilić" orilo se Višnjikom toliko jako da je on sam kazao.

- Svaka čast navijačima. Bodrili su nas sva tri dana, a ovo je jedna od najboljih atmosfera koje sam doživio u životu. Hvala svima od srca. Imamo odličan tim, izvrsno se slažemo i zajedno smo prebrodili sve probleme i ostvarili ovaj veliki uspjeh. Znate da je Borna imao problema s ozljedom, ni Ivan se nije osjećao najbolje, ali uspjeli smo izvući pobjedu protiv vrhunskog protivnika. Ovo je čudo - kazao je nakon meča hrvatski junak.

Sve što je Čilić dopustio Gasquetu u prvom setu bio je break, kojim se Francuz vratio na 2:1, nakon što je naš igrač dobio osam od prvih devet poena. Nekoliko neforsiranih pogrešaka Čilića vratilo je protivnika u igru, ali egal je potrajao samo do 3:3. Onda je Marin dobio svoj servis na nuli pa Gasquetov na 30 i stigao do ključne prednosti. Imao je Francuz break priliku za još jedan povratak u igru, ali Čilić ju je spasio, te iskoristio drugu set loptu za 6:3 nakon 38 minuta igre.

Drugi set može stati u jednu rečenicu. Gasquet se provukao u svom prvom gemu na 40, a sve ostalo bila je potpuna Marinova dominacija. Odjurio je do 5-1, a ovaj set trajao je dvije minute dulje od prvog samo zato što je publika krenula u popularne valove, koje ni glavni sudac nije mogao pa ni htio prekidati. Priključili su se i francuski navijači, koji su se već polako počeli opraštati od mogućnosti da njihova reprezentacija dohvati finale Davis Cupa. Čilić je bez greške odservirao za 6:2 i pun samopouzdanja ušao u treći set.

- Ne mogu reći da Gasquet nije odigrao dobro, ali bio sam vrlo agresivan i servirao jako dobro. Trudio sam se biti taj koji će diktirati ritam i to mi je pošlo za rukom. Osim toga, u prva dva seta sam mu jako dobro vraćao prve servise i morao je puno raditi za poene. U izmjenama sam se osjećao jako dobro i publika mi je pomogla da ostanem fokusiran. Naravno da u mečevima na tri dobivena seta uvijek ima uspona i padova, ali iskontrolirao sam to do kraja na najbolji mogući način.

Odlična igra

Na otvaranju trećeg seta Marin je iskoristio drugu break loptu, dominantno odservirao za 2:0 i došao nadomak pobjede. Tada se dogodio zapravo jedini mali pad u njegovoj igri u cijelom meču. Kod 15-30 na servis protivnika imao je priliku potpuno ga slomiti, ali nije uspio, da bi u sljedećem gemu Francuz uzeo prvu break loptu i vratio se na 2-2. Sve do 5-5 svaki je igrač bez problema držao svoj servis, a onda je Čilić ponovno pokazao koliko je jak u ključnim trenucima. Odigrao je dva fantastična gema, još jednom oduzeo servis Gasquetu i s nekoliko sjajnih poena na mreži zaključio priču za 7:5. Velika fešta na Višnjiku mogla je početi.

- Bio je ovo sjajan vikend, teško mi je riječima opisati što osjećam. Nije bilo lako, ali dao sam sve od sebe u sva tri meča i osjećao sam se odlično. No, želim da se kroz medije posebno naglasi da je ovo uspjeh reprezentacije. Ne bi htio da se izdvajaju samo moje pobjede, jer su svi momci dali svoj doprinos, od izbornika Krajana, Ivana, Borne i Draganje do Škugora i Delića. Od početka sezone nam je Davis Cup bio prioritet i želim da zadržimo taj pravi momčadski duh, jer tako smo došli do finala - rekao je Čilić, koji je u Zadru potvrdio da je u odličnoj formi.

- Cijeli vikend je bio fenomenalan i odigrao sam na jako visokoj razini. I Pouille i Gasquet su vrlo dobri igrači, a činjenica da sam ih lagodno pobijedio pokazuje da sam u odličnoj formi. Fizički sam bio maksimalno unutra, a intenzitet je bio jako dobar, kao i taktika. Ivan i ja opet smo pokazali da smo jako dobar par i taj bod nam je jako puno donio. Zahvaljujući tome sam se i u trećem meču osjećao mnogo pozitivnije i motiviranije. Finale? Vidjet ćemo, očekuje nas veliki spektakl, a motiv ne može biti veći.

Hrvatska - Francuska 3:2

Ćorić - Gasquet 0:3 (2:6, 6:7 (5), 1:6)

Čilić - Pouille 3:1 (6:1, 7:6 (4), 2:6, 6:2)

Dodig/Čilić - Herbert/Mahut 3:1 (7:6 (6), 5:7, 7:6 (6), 6:3)

Čilić - Gasquet 3:0 (6:3, 6:2, 7:5)

Draganja - Pouille 0:2 (4:6, 4:6)

Pouille i Draganja za publiku

Posljednji, rezultatski nebitan, meč odigrali su Lucas Pouille i Marin Draganja. Splićaninu, koji se specijalizirao za igru parova, to je bio prvi pojedinačni meč nakon dvije godine i protiv 18. igrača svijeta praktički nije imao šanse. Iako je to bio dvoboj koji je više nalikovao egzibiciji pa su oba igrača odigravali i neke atraktivne poteze, na koje se inače vjerojatno ne bi odlučili. Francuzu je u prvom setu bila dovoljna jedna break lopta u trećem gemu da ga riješi u svoju korist - 4:6. Istim rezultatom završio je i drugi set za ukupnih 0:2 za 57 minuta.

- Drago mi je da sam nastupio, makar u singlu, koji nije moja disciplina, ali bilo je lijepo malo se rastrčati i osjetiti atmosferu. Hvala publici koja je ostala u dvorani i drago mi je da sam sudjelovao u ovome - kazao je Draganja.

Nakon svega i francuski su navijači pjesmom ispratili svoju momčad pa i oni zaslužuju sve pohvale, jer su dali velik doprinos sjajnoj atmosferi na zadarskim tribinama u protekla tri dana.

Argentina slavila u Glasgowu

Hrvatska će u finalu koji će se održati od 25. do 27. studenoga biti domaćin Argentini koja je u polufinalnom dvoboju u Glasgowu kao gost svladala branitelja naslova Veliku Britaniju sa 3:2. U odlučujućem petom susretu Leonardo Mayer svladao je Daniela Evansa sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Hrvatska i Argentina dosada su igrale tri puta u Davis Cupu, svaki put u četvrtfinalu i sva tri puta pobijedila je Argentina, dva puta u Buenos Airesu (2002. i 2012.) i jednom u Zagrebu (2006.).