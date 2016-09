Zadarski "orkan" pomeo Dugoraćane

Foto: Arif SITNICA

U 5. kolu Treće HNL jug Zadar je na Stanovima deklasirao momčad Orkana iz Dugog Rata rezultatom 6:0. Nakon remija i poraza u prethodna dva kola, ovoga puta Zadrani nisu dozvolili iznenađenje. Već u prvom poluvremenu pitanje pobjednika riješio je s dva pogotka Vlatko Blažević, a u nastavku je to bila prava rapsodija u plavome. Od 51. do 59. minute momčad Josipa Butića još je četiri puta zatresla mrežu gostiju iz Dugog rata. S četiri pogotka istaknuo se Vlatko Blažević, a još po jedan dodali su Andrija Bubnjar i Josip Bilaver.

Iako se očekivalo da će od prve minute zaigrati povratnik Želimir Terkeš, to se nije dogodilo što upućuje da ozljeda ramena ipak nije sanirana do kraja. A nije bilo ni Tokića koji je odsutan zbog obiteljskih razloga. Zadar je krenuo ofenzivno, praktički su u prve tri minute mogao je voditi 3:0. U sva tri navrata u izglednim prilikama bio je Vlatko Blažević, ali lopta nije uspjela završiti iza leđa gostujućeg vratara. Najbolja je bila prilika kada je s desne strane ubacio Čulina, a Blažević s pet metara glavom pucao u vratara Baučića. U 15. minuti Župan je odlično opalio s dvadeset metara, ali gostujući vratar krajnjim naporom sprječava da lopta završi u njegovoj mreži. A onda na scenu stupaju gosti iz Dugog Rata. Najprije je Petković u 16. minuti tukao s 15 metara preko Gluićeva gola. U 29. i 33. minuti Zadar je od vodstva gostiju spasio vratar Gluić. Najprije je, nakon pogreške obrane, obranio udarac Zečića, a četiri minute kasnije isti je igrač u stopostotnoj prilici, ali Gluić bravurozno brani i njegov pokušaj.

Igrala se 36. minuta kada su Zadrani napokon došli u vodstvo. Blažević je primio loptu na rubu kaznenog prostora gostiju, okrenuo svog čuvara koji ga ruši i sudac Mišo Krešić pokazuje na bijelu točku. Iako je na njemu napravljen prekršaj, Blažević na sebe preuzima odgovornost i izvodi udarac s kreča. Vratar odlazi na jednu stranu, a lopta na drugu - 1:0. Četiri minute kasnije domaći nogometaši su povećali svoju prednost. Dirigent Zadrove igre Dragan Župan nanizao je četiri igrača Orkana, sjurivši se u gostujući šesnaesterac i onda odigrao brzu povratnu loptu za Blaževića, kojem nije bilo teško s dva metra zakucati loptu u mrežu nemoćnog Baučića - 2:0. Do kraja poluvremena Zadar je i dalje stvarao pritisak, ali pravih prilika nije bilo.

Međutim, u nastavku je potpuno procurilo i to na strani gostiju. Trener Josip Butić u poluvremenu je na klupi ostavio Čulinu, a uveo iskusnog Bilavera. A upravo je on u 51. minuti bio strijelac eurogola. Prvu akciju gostujući vratar je osujetio, ali je ostao na desetak metara od svoga gola. To je vidio Bilaver, prevario svog čuvara i pogodio lijeve rašlje protivničkog gola - 3:0. Minutu kasnije već je 4:0. Župan je poslao loptu s očima za Blaževića, koji ostaje oči u oči s Baučićem. Zadrov napadač bio je nepogrešiv, lopta je opet odsjela u mreži gostiju. U 56. minuti novi zgoditak Butićeve momčadi. Fantastičnu akciju odigrali su Pranić i Blažević, koji se sjurio u šesnaesnaesterac gostiju i odigrao povratnu loptu za Bubnjara, a on s desetak metara pogađa mrežu Dugoraćana - 5:0. Tri minute kasnije nova promjena rezultata, ponovno u korist Zadrana. Ovoga puta u ulozi asistenta je Bubnjar, koji je ušao u kazneni prostor Orkana i odigrao povratnu loptu za Blaževića. Zadrovov napadač efektno vara vratara i s dva metra postiže svoj četvrti pogodak na utakmici - 6:0.