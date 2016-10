Ava, njena majka i bivši zaručnik nisu primili sudski poziv

Foto: Ivan JAMIČIĆ

Zbog neuredne dostave poziva svim strankama u postupku, jučer je odgođeno pripremno ročište na Općinskom sudu u Zadru u slučaju ucjene sveučilišnog profesora Živka Nižića za koju su optuženi poznata splitska starleta Ava Karabatić, njezina majka Sanja i bivši zaručnik Špiro Miličić.

- Ročište je odgođeno i novo zakazano za 4. studeni. Moja stranka nije primila poziv, ali smo se čuli. Rekla mi je da je spremna doći na iduće ročište, izjavio je Frane Grbić, odvjetnik Ave Karabatić koja već neko vrijeme živi u Beogradu. Osim njega na sudu se jučer pojavila i odvjetnica Tanja Budimir, koju je za svoju obranu angažirao Špiro Miličić u prvom postupku koji se vodio pred sucem Ivicom Marinovićem, no njegovu je odluku ukinuo Županijski sud u Zadru i slučaj vratio na ponovno odlučivanje.

- Budući da mi se klijent nije javio, niti je danas došao na sud, otkazala sam mu zastupanje, kratko je prokomentirala Budimir, a kako doznajemo Miličić je u međuvremenu angažirao splitskog odvjetnika Željka Gulišiju, no ni on se jučer nije pojavio pred sucem Ivanom Markovićem.

Kako javnost nema pristup pripremnom ročištu, neslužbeno smo doznali da će se i cijeli postupak voditi iza zatvorenih vrata, zbog zaštite privatnosti i obiteljskog života, prije svega ucjenjivanog sveučilišnog profesora.

Budući se u međuvremenu izmijenio i zakon, za očekivati je i usklađivanje optužnice prema KZ/11 koji ponajviše ide u prilog Miličiću jer je blaži, a svakako i zbog proteka vremena.

Starleta je u međuvremenu bila pozvana na Općinski sud u Zadru gdje joj je trebao započeti parnični postupak zbog uvrede prof. Nižića, no i tada joj je bila neuredna dostava poziva pa je sudac Domagoj Kurobasa odgodio ročište. Profesor svoju bivšu studenticu Avu Karabatić tereti za uvredu putem medija, čime su podaci koje je iznijela postali dostupni većem broju ljudi. Avi za to kazneno djelo prijeti novčana kazna u visini od 150 dnevnih dohodaka ili zatvorska u trajanju do šest mjeseci. U postupku pred sucem Markovićem, gdje je prvotno bila oslobođena, prijeti joj uvjetna osuda.