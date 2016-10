Nakon sedam utakmica Zadar je točno tamo gdje je i htio biti

Foto: Zvonko KUCELIN

Da je netko prije početka sezone Anti Matuloviću i njegovim igračima ponudio omjer 2-3 u ABA ligi i 2-0 u prvenstvu Hrvatske nakon vatrenog otvaranja, u kojemu su odigrali čak sedam utakmica u 17 dana, sasvim sigurno bi to objeručke prihvatili. Pogotovo kada se uzmu u obzir otegotne okolnosti, poput izostanka kapetana Lovre Bašića i Ivana Vraneša zbog ozljeda, te Maja Kovačevića i Igora Marića, koji je u međuvremenu i napustio klub, zbog problema s registracijom. Još ako se zna da su tri poraza stigla od najjačih momčadi u regiji Budućnosti, Crvene zvezde i Cedevite, što se bodovnog salda tiče, teško je pronaći zamjerku. Nažalost, Zadru su se u ovom razdoblju dogodile i dvije ponajveće rezultatske katastrofe u povijesti, po jedna kod kuće i u gostima. Domaćih -37 od Zvezde i gostujućih -58 od Cedevite ostat će trajno zapisano u knjigama i od toga nitko ne može pobjeći.

Pozitivan stav

S druge strane, valja gledati pozitivno i reći da su se Zadrani, nakon tih groznih i nezapamćenih -95 u dvije utakmice, uspjeli oporaviti i pokazati karakter. A to nije mala stvar i može biti podloga optimizmu za budućnost. Kvarner, iako ne jak kao prošle sezone, u Rijeci nije bio nimalo ugodan protivnik. I trebalo je pronaći način da se ta utakmica, uz deset promašenih penala i rijetko viđenih 0-18 za tricu, ipak pobijedi. Tri dana kasnije na Višnjiku je gostovao napaljeni i nikad jači Šibenik. Dvoboj visokih tenzija i na tribinama i na parketu Zadar je opet riješio u svoju korist - tijesno, ali zasluženo. I onda je, svega dva dana nakon toga, u Krešin dom stigao MZT, momčad sa više stranaca nego Makedonaca, što će reći da i nije baš jeftina. Sastav iz Skoplja je u Zadar došao s omjerom 0-4, s tim da je prva tri poraza doživio od Zvezde i Cedevite u gostima, te Partizana kod kuće, a jedinim kiksom može mu se smatrati domaći poraz od Cibone nakon dva produžetka. Potom je poražen i u Eurokupu kod litavskog Lietkabelisa, gdje je okrenuo -19 u posljednjoj četvrtini pa izgubio košem u posljednjem napadu i na Višnjiku je žarko želio prvu pobjedu. No, naletio je na zid. Od prve do posljednje minute Zadrani su kontrolirali susret i gostima dopustili tek jedno vodstvo, 50:52 u 29. minuti. Na to su odgovorili serijom 10-0 i završnicu odradili bez ikakvih problema.

Kada se tome pridoda i uvodna pobjeda protiv beogradskog FMP-a, također vrlo neugodnog protivnika, dobije se činjenica da Zadar nakon pet kola ima isti omjer kao FMP i Mornar iz Bara (2-3), a pobjedu više od sljedećeg protivnika Mega Leksa (1-4), te Olimpije i Krke (1-3), dok je na dnu makedonski dvojac MZT - Karpoš Sokoli sa 0-5. Ako znamo da iz ABA lige ove sezone ispada samo posljednjeplasirani klub (a ne posljednja dva kao prošle sezone), to je već dobra polazišna točka. Ako pogledamo i malo u budućnost, vidjet ćemo da bi Matulovićeva momčad u sljedećim kolima mogla napraviti još poneki značajan korak prema sigurnoj luci. U subotu u Krešin dom stiže Mega Leks, koji se doima slabiji nego prethodnih godina, potom Zadrani idu u goste Krki pa im dolazi Igokea i gostuju kod Mornara. U međuvremenu, ne smije se zapostaviti ni prvenstvo Hrvatske, gdje slijede tri opasna protivnika, Zagreb u Trnskom, Split kod kuće i Jolly u Šibeniku.

Širenje rotacije

Svakako, mnogo je lakše čekati novi ciklus utakmica s tri uzastopne pobjede i stabilnosti, koju je momčadi donio Ivan Ramljak, iako on za sada može igrati samo u ABA ligi. Još kada bi se nekako uspjela riješiti registracija Maja Kovačevića, čiji bi poneki dalekometni ubačaj došao kao naručen, Zadru bi se otvorile nove mogućnosti u igri. Naravno, s povratkom Lovre Bašića, koji je "odbacio" štake, ali će izbivati s terena još najmanje mjesec i pol dana, to će biti posve druga priča. Za sada se zadarska igra svodi na šestoricu (s Ramljakom sedmoricu) igrača, koji iznose gotovo sav teret. I pritom se za svakoga može pronaći određeni način da barem malo predahne, osim za jednoga - Jakova Vladovića. Na mjesto odličnog Ivana Marinkovića i(li) Borisa Baraća pod košem može uskočiti korisni Kristijan Krajina, dok su Mislav Brzoja i Lovro Mazalin u vanjskoj liniji dobili veliku podršku u Ramljaku, koji može i prenijeti loptu i odigrati na četvorci. Od mlađih za sada je ozbiljnije minute dobio samo Marko Jurica, dok su Toni Jelenković, nakon vrlo dobrog otvaranja protiv FMP-a, Domagoj Vrkić i Mario Špaleta još na čekanju. U svakom slučaju, bez profesora Jakova, dirigenta na najvažnijoj poziciji, nema ničega. On je taj koji daje ritam zadarskoj igri, koji upravlja napadom, ali i onaj koji svojom energijom u obrani daje primjer svima. Nekoliko ključnih osvojenih lopti u posljednjim utakmicama najbolje svjedoči o tome. Djeco, gledajte i učite!