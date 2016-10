Opremljenije prenoćište, bogatija Pučka kuhinja i punija socijalna samoposluga

Foto: Fabio ŠIMIĆEV

Riječ je vrlo vrijednom i značajnom projektu koji bi trebao započeti do kraja godine, a trajat će deset mjeseci. U njega su uključene sve naše ustanove koje skrbe o potrebitima kao što je prenoćište, Pučka kuhinja, socijalna samoposluga, ali i svi naši korisnici, osobito rodilje - pojasnila je Mirjana Tadić zamjenica ravnatelja Caritasa Zadarske nadbiskupije.

Naime, Caritas je pomno pripremio programe i javio se na natječaj resornog Ministarstva socijalne politike i mladih kako bi povukao sredstva iz Europskog socijalnog fonda namijenjenog socijalno ugroženim kategorijama društva. Na natječaju su prošli i odobren im je iznos od oko 3,5 milijuna kuna.

- Ne treba posebno ni pojašnjavati koliko će nam ta sredstva biti značajna. Imat ćemo mogućnost malo bolje opremiti prenoćište, korisnicima Pučke kuhinje omogućiti svakako još bolju i kvalitetniju prehranu, a vrećice socijalne samoposluge zasigurno će također, biti bogatije - naglasila je Mirjana Tadić dodajući, kako će se uskoro točno znati tko će i koliko novca dobiti.

Ova vijest je neizmjerno usrećila i Igora Blaslova koji je zajedno sa suprugom Tanjom pokrenuo projekt socijalne samoposluge koja će uskoro, 18. prosinca ove godine, proslaviti drugi rođendan.

- To je sjajan projekt i Caritas je uspio odraditi pravu stvar. Naše će vrećice biti puno bogatije i to me jako veseli. Posebno me raduje što ćemo u vrećicu zasigurno moći ubaciti i ponešto za djecu, osim onih osnovnih artikala kao što je hrana i higijenske potrepštine - rekao je Igor Blaslov.

Trenutačno, broj korisnika socijalne samoposluge se od početnih 200-tinjak sada već popeo na oko 500 socijano ugroženih koji dolaze u socijalnu samoposlugu.

- Prošle godine u mjesecu prosincu imali smo 530 korisnika, mislim da će tako biti i ove godine pa je stoga ovaj projekt za nas vrlo značajan. No, moramo se pohvaliti da je zadarska socijalna samoposluga jedna od rijetkih čije police nikada nisu bile prazne. Uvijek smo imali hrane i osnovnih higijenskih potrepština. Zadrani su jako senzibilizirani i socijalno osjetljivi pa smo uvijek imali pojedinčanih donacija dobrih ljudi, čak i naših umirovljenika s malim mirovinama, pa i donacija. Zna se dogoditi periodično da ih je nekad više, nekad manje, ali naši korisnici su svoje vrećice uvijek dobili - rekao je Igor Blaslov naglašavajući kako su im već sada najavljene veće donacije u povodu Dana grada, a stižu i božićni i novogodišnji praznici - tradicionalno, vrijeme darivanja pa i darivanja zadarske socijalne samoposluge.

Osim donacija, povremeno se organiziraju i razne sportske, glazbene i slične manifestacije čiji prihod bude namijenjen socijalnoj samoposluzi kao što je nedavno bio i koncert klape Intrade na kojem je prikupljeno oko 33 tisuće kuna za socijalnu samoposlugu.