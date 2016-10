Rade u gospodarstvu, a potom i kućanske poslove

Foto: Marin GOSPIĆ

U povodu Međunarodnog dana seoske žene Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari je u svojoj prostoriji na zadarskom Bilom Brigu sinoć organizirala predavanje na temu "Položaj žena u ruralnim područjima Hrvatske", čiji je nositelj magistrica sociologije i pedagogije Kristina Alić.

- Problema u ruralnim sredinama ima u svim sferama društva, od njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja, preko školovanja, do percepcije zajednice o tome koja je današnja uloga žene koja živi u ruralnim područjima, kazala je Anić.

Uobičajena slika ruralnih žena vidi ih u kućom omeđenom i obiteljskom životu u zabačenim, udaljenim i siromašnim selima.

- One rade do 10 sati na poslovima u gospodarstvu i to ravnopravno s muškarcima i još 6 do 8 sati na kućanskim poslovima, bez vikenda, blagdana, slobodnih dana, ističe ta predavačica.

Razlika je život blizu većih urbanih središta s kojima su povezani javnim prijevozom, a njihova kućanstva posjeduju i automobile i računala.

- Pritom se bave iznajmljivanjem apartmana, muževi rade na plaćenim zaposlenjima, a obiteljski se bave i poljoprivrednom proizvodnjom, govori Anić tijekom dojmljivog predavanja.

Velik dio problema mogao bi se riješiti većom financijskom neovisnošću žena. Rješenje bi moglo biti u samozapošljavanju.

- Međutim, zbog nedovoljne informiranosti o fondovima EU i straha da je pisanje projekta za financiranje iz fondova EU isuviše komplicirana misija, nažalost, u ogromnoj većini ostaje samo želja, rekla je moderatorica Marta Pintur, magistrica politologije.

Za financiranje bespovratnim sredstvima EU može se prijaviti svaki vlasnik OPG-a ili član obitelji koji ima inovativnu ideju.

- Najavljeni su natječaji za podmjere 6.2. i 6.4. Programa ruralnog razvoja, koje se odnose na nepoljoprivredne djelatnosti poljoprivrednog gospodarstva, prvenstveno na ruralni turizam od 50.000 do 200.000 eura, bespovratno od 70 do 100 posto, najavila je Pintur govoreći potom o dobrim primjerima u Zadarskoj županiji, gdje su pojedini OPG-ovi dobili bespovratno od 50.000 do 70.000 eura.

Potom se razvila živa i konstruktivna rasprava u kojoj su sudjelovali svi nazočni u prostoriji Udruge Ravni kotari.