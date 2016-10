Žunić među svojima: Nikad ne odustajte

Foto: Zvonko KUCELIN

U osmom razredu sam se počeo baviti sportom. Nikada nisam bio odličan učenik, no ono čemu me sport naučio jest disciplina, kazao je olimpijac i jedan od velikih zadarskih sportaša Stipe Žunić, učenicima Medicinske škole Ante Kuzmanića na jučerašnjem zajedničkom druženju. I on sam bivši je učenik te škole. Iako je iza njega sada već završen koledž u SAD-u i nastavak sportske karijere u istoj zemlji, svaki posjet Zadru uključuje i posjet njegovoj srednjoj školi. Druženje s učenicima škole bila je Stipina ideja, pojasnio je ravnatelj Davor Vidaković u uvodu tog događaja. A ljubav je bila potpuno uzajamna. Po ulasku u dupkom ispunjen razred, na pojavu olimpijca prolomio se gromoglasni pljesak.

- Ravnatelj Vidaković, zajedno s profesorima, pokazao je jedno veliko razumijevanje za moj sport i malo po malo, uspješno sam završio školu. Obrazovao sam se dovoljno jer sam imao tu jednu upornost da nastavim dalje. Jednostavno, želio sam ići u SAD i nastaviti školovanje na Floridi. Prijemni sam pisao tri puta, dva puta sam ga padao... Nikad ne odustajte, koliko god se teško čini. Svaki rad se naplati i vrati, na ovaj ili onaj način. Imajte vjere, poručio je svjetski poznati atletičar i olimpijac koji se i sam tijekom svog puta susretao s puno poteškoća i prepreka.

- Dobiti stipendiju nije mala stvar. Otkako sam otišao u Ameriku, stvarno sam dobio puno... Puno sam i uložio, tu sam ostavio prijatelje i curu, no znao sam da će se sve vratiti. Za sve što valja moraš se pomučiti i tu treba doći puno žrtve, kazao je Žunić, osvrnuvši se i na djelatnike Medicinske škole Ante Kuzmanića.

- Bilo mi je tlaka to dizanje u školu svako jutro. Trenirao sam dnevno po šest sati, do kasno navečer i dizanje ujutro je bilo iscrpljujuće. No, sada s odmakom vidim koliko su ti ljudi bili puni razumijevanja, jer bili su strogi da od nas naprave nešto. Svaki put kada nisu popustili, to bi urodilo boljom radnom navikom. I zato su profesori u ovoj školi fenomenalni, poručio je Stipe Žunić, koji je već sa 16 godina osvojio svoje prvo državno prvenstvo u boksu, pa onda i u kick boxu, nakon čega je paralelno nastavio trenirati atletiku. Na upit učenika što ga je vuklo prema naprijed, odgovorio je kako je uvijek želio više.

- Gledao sam na svoje sposobnosti koje su bogom dane, da je to nešto što se treba iskoristiti maksimalno. Kada je bilo teško, na to sam gledao kao izazov i to bi se onda pokazalo kroz male stvari. Zbog kasnih treninga bilo bi mi se teško ustati ujutro pa bih propuštao doručak. Zbog toga sam bio iscrpljen pa sam to promijenio. Počeo sam se dizati ranije i jesti doručak. I ta mala stvar pokazala mi je da se može bolje.

Pitali su ga učenici i profesori uistinu svašta, od toga kako se hrani, pa do rezultata na OI u Riju. Njima nije zadovoljan i misli da je mogao bolje. U tom smjeru će se i pripremati za sljedeće Olimpijske igre.

A svoj dres s Olimpijskih igara u Riju jučer je odlučio darovati svojoj srednjoj školi. On će biti izložen u prostoru škole, najavio je ravnatelj Vidaković, koji je potom svom nekadašnjem učeniku darovao zastavicu s amblemom škole. A ona će, najavio je Žunić, otići s njim u SAD.