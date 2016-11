Finka: Netransparentni sustav ugrožava prava pacijenata

Foto: Vedran SITNICA

Predsjednica Gradske organizacije NS-Reformista dr. Dubravka Finka i koordinatorica zadarske podružnice Udruge za promicanje prava pacijenata jučer je na konferenciji za medije ukazala na probleme koje hrvatski građani imaju s listama čekanja.

- Koliko god udruge radile, ipak to nije dovoljno jer praktički nemaju ingerencije za pokretanje bilo kakvih aktivnosti. Liste čekanja su već godinama problem, a ustanovljene su 2008. godine, ali još uvijek nema pravilnika po kojemu bi se one trebale organizirati. S listama čekanja su se druge zemlje suočile puno ranije, pa tako u Sloveniji postoji Pravilnik s listama čekanja, koji se svake druge godine obnavlja. Ako se referiramo na Veliku Britaniju tamo su vrlo duge liste čekanja, a postoje i vodiči u kojima su pacijenti informirani o svemu što ih može zanimati. Radi se o ljudskim pravima, a ne samo o pravima pacijenata jer je to jedno od primarnih prava koje pacijenti mogu imati, da u pravo vrijeme mogu dobiti zdravstvenu uslugu, kako se ne bi osjećali ugroženim. Ono s čim smo mi suočeni je to da nemamo povjerenja u sustav i to nije dobro. Postoje svijetli primjeri nekih zdravstvenih ustanova, ali problem je jer Ministarstvo zdravstva nije napravilo ništa da liste čekanja budu što transparentnije, tvrdi Finka.

Dostupnost zdravstvenih usluga pacijenata, smatra Finka, mora se rješavati sustavno i stoga je ovom prigodom pozvala sve političke stranke, udruge i zdravstvene ustanove da prihvate njihov poziv i pokušaju potaknuti rješavanje problema koji se odnosi na sve građane- pacijente.

- U roku od dva mjeseca ćemo pozvati sve one, koji mogu utjecati na promjenu stanja da se pokrene pitanje pravilnika i počne kvalitetno upravljati s listama čekanja, naglasila je dr. Finka.

O problemima s listama čekanja Finka naglašava i to kako zdravstvene ustanove nisu niti informatički opremljene da bi se liste redovito ažurirale, dok s druge strane pacijenti nisu dovoljno informirani o svojim pravima.