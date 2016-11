Novinarka postala wellness terapeutkinja!

Foto: Marin GOSPIĆ

Odustala sam od svog zvanja jer sam se razočarala. Zapravo, već na trećoj godini fakulteta sam shvatila da sam pogriješila, ali nisam htjela odustati. Završila sam do kraja i diplomirala. U struci sam radila svega šest mjeseci i to je potvrdilo moje sumnje i razočarenje u poziv kojeg sam odabrala. U međuvremenu sam radila puno različitih poslova i na određeno i na "crno". Ovaj me posao oduvijek privlačio i jako sam zadovoljna što sam završila edukaciju i dobila svoju diplomu za wellness terapeutkinju. Mislim da ću se sada moći zaposliti i raditi ono što volim, ispričala nam je ukratko svoju "životnu priču" 37-godišnja diplomirana novinarka Lucija Torbarina.

Naime, danas je osam polaznica ove edukacije skromnom svečanošću, dobilo svoje diplome wellness terapeutkinje, a riječ je o projektu pod nazivom Adria wellness turizam kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

- Projekt ide dalje i već sada primamo prijave za sljedeći ciklus edukacije. Formirat ćemo skupine u kojoj može biti od osam do 12 zainteresiranih. U Republici Hrvatskoj turizam je jedna od strateških odrednica i najbrža rastuća grana industrije. Turisti traže sve više, a wellness je grana koje će rasti te se očekuje sve veća potreba za stručnim i osposobljenim kadrom u ovom području, pojasnila je ravnateljica Učilišta Finis Ina Gulan Kadić.