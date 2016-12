Kinez Bai Jinshi slavodobitnik Zadar Opena 2016.

Foto: Čedo FABULIĆ

Kineski velemajstor Bai Jinshi pobjednik je 23. međunarodnog Božićnog turnira Zadar open 2016 koji je okupio 61 igrača iz 12 zemalja. Jinshi je tijekom turnira pokazao najviše kad je trebalo pobjeđivati, a u posljednja dva kola i taktički odigrati i tako sačuvati bodovnu prednost. Iza Kineza na drugo mjesto plasirao se Dragnev, austrijski međunarodni majstor, dok su se na diobi od 3. do 8. mjesta naša šestorica šahista. Treće mjesto po dodatnom kriteriju pripalo je hrvatskom velemajstoru Hrvoju Steviću. Od šahista iz Zadarske županije Režan i Biliškov su u skupni od 17. do 29. mjesta, a Jakić je u skupini igrača s polovičnim učinkom od 4,5 boda.

A turnir, 8. kolo: Dragnev - Bai Jinshi remi, Jovanić - Palac remi, Stević - Brkić remi, Nikolić - Xu Xiangyu 1:0, Režan - Mencinger 1:0, Jakić - Cebalo remi:

9. kolo: Bai Jinshi - Schreiner remi, Palac - Dragnev remi, Zelčić - Nikolić remi, Li Di - Stević remi, Brkić - Jovanić remi, Livaić - Šarić remi, Stopa - Swayams remi, Halwax - Šebenik remi, Schnider Režan remi, Mencinger - Jakić remi...

Konačni redoslijed: 1. Bai Jinshi 7, 2. Dragnev 6,5, 3. do 8. mjesta Stević, Palac, Li Di, Zelčić, Nikolić, Schreiner svi po 6 bodova, Brkić, Swajams, Šarić, Jovanić, Halvax, Stopa, Livaić, Plenča 5,5, u skupini od 17. do 29. mjesta s pet bodova su Režan i Bilobrk (obojica Goran), u skupini od 30. do 35 mjesta. je Jakić (Zadar) s 4,5 boda, u skupini od 47. do 54. mjesta je Biliškov (Goran) s 3,5 boda, od 55. do 59. mjesta: Jušić (Goran) 3 boda...

Na B turniru pobjednik je FIDE majstor Bogdan Božinović sa 7 bodova. Iza njega od je devet igrača sa 6,5 bodova među kojima je najbolji dodatni kriterij imao riječki međunarodni majstor Rikard Medančić. Treće mjesto osvojila je međunarodna majstorica Ana Berke (Draga, Rijeka). Majstorski kandidat Marko Stipić, član Zadra po dodatnom kriteriju bio je četvrti dok je Ante Vidović s najlošijim dodatnim kriterijem završio na desetom mjestu.