Vela kontrada je nekada bila značajnija od Kalelarge

U organizaciji Udruge turističkih vodiča Donat jučer je u dvorani Znanstvene knjižnice održano predavanje uglednog povjesničara umjetnosti i konzervatora prof. dr. Pavuše Vežića. Oni koji su rođeni u Zadru ili su jednostavno odlučili stjecajem životnih okolnosti živjeti u ovom gradu tijekom dvosatnog i vrlo nadahnutog predavanja prof. Vežića saznali su puno zanimljivih informacija o tome kako je nastala najduža zadarska ulica. Naime, tema profesorovog izlaganja bila je upravo ulica koja od Foše vodi prema Biskupskoj palači, odnosno „Velom kontradom od Kampe do Foše". Danas je ta ulica podijeljena u četiri koje slijede jedna drugu - Ulica Ante Kuzmanića uz Pomorsku školu, zatim Špire Brusine, ulica Borelli kod suda, te Ulica Madijevaca uz crkvu sv. Marije.

- Ova ulica se nazivala u prošlosti Vela kontrada, a Kampo je zapravo bio Forum. Ulica je bila pošteđena od stradanja, iako je u prednjem dijelu dosta uništena. Kad govorim o Zadru, a to jako volim, koristim snimak iz 1920. godine koji bilježi trasu naše ulice. Naš trg Kampo bio je zapravo Zeleni trg, a ondje se nekada nalazila i crkva sv. Luke. Od Trga do Foše ulica je živjela dinamičnim životom kao glavna komunikaciji između ljudi našeg kraja, koji su dolazi kroz Fošu i onda tom ulicom dolazili do poljane koja je bila tržnica. Ovdje se nalazilo dosta značajnih institucija našeg grada, ali i palača srednjovjekovnog grada. Trebalo je puno vremena da se formira njezin izgled i to je bilo konačno u 19. stoljeću. Već je u srednjem vijeku nastala gradska cisterna, ali i trg koji je bio veći od onoga kod općinske zgrade.

Trasa ulica je nastala već u antičkoj urbanizaciji i tada je Vela kontrada bila jedna od najvažnijih ulica grada. Forum je bio zatvoren trijemovima, a kroz njih put je vodio iz Vele kontrade u sam Forum. Tijekom kasne Antike sve je porušeno, a tada se razvio episkopalni centar, u čijem sastavu je bila katedrala i ostali objekti uz nju. Osim katedrale sve su zgrade uokolo porušene u 2. svjetskom ratu, kazao je prof. Vežić, te naglasio kako ipak postoje dokumenti o njima, kao i fotografije, ali i skice iz vremena Austro-Ugarske monarhije.

U ovoj ulici nalaze se neki od najvrednijih spomenika kulture i građevina u kojima je nekada bujao život, jer su u njima živjele poznate zadarske obitelji, a u kojima se danas nalaze ugostiteljsko-trgovački poslovni prostori. Umiranje života i u ovoj ulici ono je što smatra prof. Vežić najvećim teretom ove generacije, jer bez onih koji će živjeti u njegovim kućama gosti neće na pravi način ni osjetiti bilo Zadra.

Na kraju predavanja prof. Vežić je pozvao turističke vodiče da goste vode ili ispraćaju kroz vrata u Foši, za koja je naglasio kako je najbolje sačuvani i najljepši srednjovjekovni portal na cijeloj hrvatskoj obali, s kojim se može mjeriti jedino ulaz u Dioklecijanovu palaču u Splitu.