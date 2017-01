Dvoboj malonogometnih reprezentacija Hrvatske i Italije u Zadru

Foto: Iva PERINČIĆ

U Zadru nas ponovno očekuje prava sportska poslastica. Naime, Športski centar Višnjik ponovno je domaćin hrvatskoj reprezentaciji, ovoga puta u futsalu, tj. malom nogometu. Danas će se na konferenciji za medije s početkom u 12 sati nazočnima obratiti Boris Durlen, predsjednik komisije za mali nogomet i nogomet na pijesku HNS-a, Mato Stanković, izbornik malonogometne reprezentacije Hrvatske i Denis Karlović, direktor ŠC Višnjik te najaviti ovaj sportski spektakl. U dva dana, točnije 26. i 27. siječnja Hrvatska će se na Višnjiku u dvorani Krešimira Ćosića dvaput sučeliti četvrtoj reprezentaciji svijeta, Italiji.

Kao što je poznato Hrvatska futsal reprezentacija također spada u sam vrh ovoga sporta i trenutačno je rangirana na visoko 12. mjesto. Ove utakmice igraju se u sklopu priprema hrvatske reprezentacije za kvalifikacije koje bi ih trebale odvesti na Europsko prvenstvo koje će se u siječnju održati u Sloveniji. Prije toga tijekom travnja Hrvatska se u Ukrajini mora plasirati na najveću europsku smotru igrajući u grupi s domaćinom koji dolazi iz prve jakosne skupine, Belgijom koja je među naboljim reprezentacijama u trećoj jakosnoj skupini i pobjednikom predkvalifikacija gdje će se sučeliti Švedska, Crna Gora i Gibraltar. Kao uvertira ovoj jakoj provjeri izabranika Mate Stankovića, Hrvatska je u duplim sudarima u Češkoj svladala domaćina, a prije toga također po dva puta bila bolja od Nizozemske i Mađarske.

Što se tiče ŠC Višnjik on je tijekom prošle godine dvaput pokazao kakav domaćin može biti izabranim hrvatskim reprezentacijama. Najprije je u srpnju hrvatska rukometna reprezentacija na Višnjiku, kao uvertiri Olimpijskim igrama, ugostila Švedsku. Unatoč tome što se radilo o prijateljskoj utakmici i to tijekom ljeta, tribine dvorane Krešimira Ćosića bile su fantastično popunjene. Kauboji su imali podršku 6.000 navijača i osokoljeni su otputovali u Rio de Janeiro. Drugi, još velebniji sportski događaj zbio se u rujnu kada je ŠC Višnjik bio domaćin polufinalu Davis Cupa u kojem se Hrvatska pobjedom nad Francuskom plasirala u finale ovog natjecanja. Dvoboj Hrvatska - Francuska na Višnjiku najpraćeniji je davis cup dvoboj u povijesti u Hrvatskoj, kroz tri dana pratilo ga je oko 19 tisuća ljudi. U Zadru je tada bilo 130 akreditiranih novinara i veliki broj fotografa, a iz Zadra je u svijet je otišlo više od 14 sati prijenosa. Bila je to i velika promidžba za Zadar jer je preko 120 televizijskih kuća prenosilo dvoboj Hrvatska - Francuska.

Uopće ne treba sumnjati da će Zadar i ŠC Višnjik i ovaj sportski događaj organizirati na najbolji mogući način, a nadamo se da će i Zadrani prepoznati možda i najjaču malonogometnu utakmicu hrvatske reprezentacije ikada odigranu na prostorima Lijepe naše. I naravno u što većem broju na Višnjik doći podržati naše "kockaste".