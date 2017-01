E-mailom prijetio Kalmeti pa optužen za prijetnju

Foto: Vedran SITNICA

Zbog prijetnje službenoj osobi - zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti, Općinsko državno odvjetništvo u Zadru podnijelo je 18. studenog 2016. godine optužnicu protiv Vilima Kinkele (63), servisera elektronike iz Matulja. Ujedno je Optužno vijeće zadarskog Općinskog suda produljilo mjeru opreza kojom se ovom 63-godišnjaku zabranjuje približavanje na razdaljinu bližu od 50 metara te uspostavljanje i održavanje izravne ili neizravne veze s Kalmetom.

U rješenju Općinskog suda, koje potpisuje sutkinja Iva Lovrin, stoji kako je zadarski ODO mjere opreza Kinkeli odredio još 4. studenog prošle godine, nakon što im je prijavljena prijetnja koju je zadarski gradonačelnik zaprimio na službenu e-mail adresu.

- U konkretnom slučaju postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kazneno djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret. To proizlazi iz dokaza priloženih spisu i to: e-mail poruke, potvrde o privremenom oduzimanje predmeta PU zadarske, DVD medija s fotografijama mobitela okrivljenika te zapisnika o prvom ispitivanju okrivljenika sa snimkom, stoji u rješenju Suda gdje se navodi kako je u svojoj obrani Kinkela priznao da je kontaktirao Kalmetu zbog neriješenih imovinskopravnih sporova s državom.

- Kad se uz to uzme u obzir i sadržaj poruka koje je okrivljenik uputio oštećeniku, postoji opasnost da bi on mogao ponoviti kazneno djelo na štetu istog oštećenika, čime su ispunjeni uvjeti za određivanje istražnog zatvora okrivljeniku. Međutim, kako on do sada nije osuđivan zbog kaznenih djela, a prekršajno samo iz područja prometa, te uzimajući u obzir da ne živi u istom mjestu kao i oštećenik, da se ne poznaju te da do sada nisu niti bili u kontaktu, ovaj Sud je stava da se opasnost od ponavljanja kaznenog djela može otkloniti mjerama opreza, stoji u obrazloženju odluke o produljenju zabrane približavanja i kontaktiranja za koje se nadalje navodi da mogu trajati najdulje do pravomoćnosti presude. Odluka će se preispitivati svaka dva mjeseca i u slučaju nepridržavanja te, ukoliko Kinkela prekrši, zamijeniti istražnim zatvorom.

U nadležnim institucijama pokušali smo doznati o kakvim imovinskopravnim odnosima je riječ te kakve veze s njima ima zadarski gradonačelnik, no bez uspjeha. Nismo uspjeli doznati ni kakve sporove Kinkela vodi. Više detalja trebalo bi biti poznato ukoliko optužnica postane pravomoćna.