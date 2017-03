Preko 600 trkača u Sali donijelo pozitivnu energiju (FOTOGALERIJA)

Prestanak svirke Tovareće mužike na rivi u Salima označio je početak prve i već vrlo uspješne utrke Dugi otok Trail koja se u subotu trčala, odnosno hodala, u dvije kategorije. Šestotinjak sudionika naslagalo se uz startnu liniju nešto prije 10 sati, a najveći broj njih stigao je organiziranim prijevozom - tri broda krenula su u 7,30 sati s mula zadarske rive. Neki su stigli već u petak navečer, a neki i ranom redovnom linijom koja je iz Zadra krenula u 5,30 sati.

Vrhunac dobre energije dogodio se upravo na startu kada je prof. Ante Mihić na sebi svojstven način poveo pjesmu "Kad si sretan" u kojoj su s puno srca sudjelovali svi trkači.

- Ovaj život je ljubav i radost i danas je u Salima ljubav, dobro nam došli, kazao je Mihić i osvojio publiku.

Kroz masline do slanog jezera

Kategorije Bay Green i Cliff Blue zajedno su išle kroz mjesto, zatim dio mjesta kojeg u Salima zovu "selo" pa kroz saljske vinograde i maslinike, kozje puteve, asfalt i makadam do Telašćice, uz uvalu Jaz i sve do jezera Mir gdje je kraća kategorija, 10 kilometra dugačka Bay Green završavala, a Cliff Blue se nastavila oko cijelog jezera i zatim natrag u Sali malo drukčijom rutom. Sudionici utrke Bay Green imali su organiziran prijevoz s cilja do Sali i to trima brodovima.

Mještani Sali s radošću su dočekali ovaj događaj, a o tome svjedoči i tabla s natpisom "Živija 1. saljski maraton", na izlazu iz mjesta. Mnogi su izašli iz kuća kako bi pozdravili trkače mašući i uz povike: "Bravo, ajmo, izdržite!"

Na nekoliko mjesta organizatori, koje ovim putem pohvaljujemo jer su napravili odličan posao, stavili su punktove sa iso napitcima, vodom, svježim voćem i keksima kako bi se trkači osvježili i lakše nastavili put. Trkači iz nekoliko europskih zemalja i većine dijelova Hrvatske uživali su u predivnim scenama južnog dijela jednog od najljepših hrvatskih otoka i kretali se dobro uređenim i obilježenim stazama te GSS i ostale službe pomoći, srećom, nisu imale puno posla.

Trčalo se sve do Grpaškaša, odnosno ogromnih klifova, poznatijih kao dugootočke Stene, koje na najvišem dijelu otoka dosežu i visinu od 160 metara nad morem, dok se u dubinu spuštaju i do 90 metara.

Po povratku na saljsku rivu na kojoj je u tijeku temeljita obnova, u općinskoj zgradi sve je čekao ručak - fažol sa suhim mesom, pašta s umakom, srdele, tuna, kolači... Spomenimo i to da je na rivi cijeli dan trajao sajam otočnih proizvoda na kojem je ponuda, kao plod vrijednih ruku, privukla brojne posjetitelje od kojih su mnogu postali i kupci.

Događaj u Salima ne može proći bez dobre zabave pa su tako navečer u bivšem kinu nastupili bendovi Jeremija i prokletnici, Možda, Fish Factory i Belleti.

Tri imena organizacije koja se stalno vrte su Ferdinand Petešić, Danijela Bucić i Nives Šarić, a od prvih dvoje dobili smo prve dojmove.

Jedva čekamo drugo izdanje

- Toliko pozitivne energije na jednom mjestu teško da smo mogli očekivati i ovo što se danas u Salima dogodilo iznenadilo nas je i oduševilo. Ljudi nam prilaze, čestitaju, govore da im je bilo super i da bi došli i dogodine, ma čudo, nema druge riječi. Angažirao sam sve koji su htjeli i hvala svima koji su kao volonteri sudjelovali i svima koji su u organizaciju bili uključeni na bilo koji način. Ljudi, hvala vam svima, kaže idejni začetnik traila Ferdinand Petešić.

- Nama je broj prijavljenih prošli tjedan u roku od 24 sata narastao za sto posto i to nas je razveselilo, ali i malo zabrinulo jer nismo znali hoćemo li organizacijski sve moći podnijeti. Na kraju je sve ispalo još deset puta bolje nego što smo mislili i to je to, isplatio se sav trud, kaže Danijela Bucić.

Sali su na nekoliko dana vidjele svu silu šarenog svijeta koji je u otočko mjesto došao upoznavati prirodu i kretati se uz masline i more i još za to - platiti. Koncept koji pobjeđuje u Salima je dobio čistu peticu i zato se već unaprijed nadamo dogodišnjem izdanju.

Pobjednici U kategoriji Bay Green na 10 kilometara među ženama prva su tri mjesta osvojile Danijela Kreber, Maša Surić i Kristina Brčić, a među muškima Željko Konosić, Ivan Marčina i Mario Bosnić. U kategoriji Cliff Blue među ženama prve su na cilj pristigle Petra Renić, Katja Rajačić i Claudia Ciavattini, a među muškima Boštjan-Beli Erjavšek, Marko Herman i Krešimir Mrčela.