Vrijedno pokupili dva boda

Vrijednosnice Osijek bijahu u svojoj dvorani tvrd orah, ali Zadar nije slomio zube

Foto: Marin GOSPIĆ

Nije baš bilo jednostavno Zadranima u Osijeku. Imali su vodstvo gotovo cijelo vrijeme, dominaciju i pristojne izglede za pobjedu, ali valjalo je itekako izvlačiti sve iz sebe. I uspjeli su, a to je ipak najbitnije.

Počelo je mrvicu šepavo kad je u pitanju Zadar. Osječani su se dovukli do 11:7 Mustapićevom tricom poslije čega je Zadar počeo igrati malo ozbiljnije. Smanjio je Barać iz slobodnih bacanja, a Kovačević i Vladović povezali dvije trice i tu se dogodio rezultatski preokret jer je Zadar poslije toga kontrolirao igru. Malo oštrija obrana Naglićeve družine i VROS se našao pred nekim poteškoćama, dok su na drugoj strani Vladović, Brzoja i dvaput Kristijan Krajina ponetirali za odmak koji je Zadranima dao više kisika i poticaj da se druga četvrtina otvori u stilu u kojem je prva zaključena. Brzojina trica i Kristijan Krajina, pa Bašić i opet Brzoja doveli su Zadar na plus 12 (22:34). Zanimljivo je da su se u drugoj četvrtini nekoliko puta izravno sučelila braća, Filip (VROS) i kristijan (Zadar) Krajina. Recimo, u 14. minuti Filip je blokirao Kristijana, ali Zadar je tu već imao 23:34, dok je dvije minute poslije Kristijan prekršajem zaustavio Filipa (27:39) a njihovi su dvoboji bili zanimljivi publici. Do kraja prvoga poluvremena Zadrani su održali vodstvo. Čas bi ono bilo izraženije, npr. 25:38, onda bi Naglićeva momčad upadala u neke poteškoće, malo je oslabjela koncentracija, pa se VROS donekle vraćao, malo bi se rezultatski približio (npr. 35:42), ali u cjelini vodstvo Zadra i kakva - takva prednost nakon 20 minuta nisu dolazili u pitanje. Statistički, Zadar je imao 14 skokova, domaćin 13, u asistencijama Zadar jednu (11-10) više, u realizaciji ispod obruča Zadar (20-18) malo bolji...

Bratski dvoboji

U trećoj četvrtini Zadar se poprilično mučio. Nestala je pitkost u igri prema naprijed, pala je preciznost, a Osječani su malo bili stiskali. U 24. minuti Kovačević je ubacio tricu za 43:50, ali poslije toga Zadrani se gube. koš pom koš, nakon tehničke pogreške dosuđene Baraću, pa onda i Mustapićevom tricom eto Osječana na 53:52. Zadar je u tom lošem intervalu imao niz promašaja, izgubljenih lopta i ostalih problema, ali se nekako pred kraj četvrtine uspio vratiti. Najprije je na jednoj strani Filip Krajina ubacio za 55:54, a brat mu kristijan uzvratio za (malo) vodstvo Zadra koje je nekoliko sekunda prije kraja potvrdio Vladović.

Braća Krajina imala su okršaj i u otvaranju zadnje četvrtine. Filip je napravio prekršaj na bratu, a Kristijan je Zadru iz slobodnih bacanja donio 67:62. Mazalin je nakon toga ubacio tricu za 70:62, ali uzvratio je tricom i Karlović pa je u 35. minuti i dalje vladala neizvjesnost. Vladović i Brzoja drže Zadar u kakvoj-takvoj prednosti, a četiri i pol minute prije kraja poslije Mazalinova prekršaja Zadrani su u bonusu, a Osječani, koji stižu rezultat, imali su svega jedan prekršaj, nešto poslije dva. Bila je to otegotna okolnost po Zadrane jer su se morali suzdržavati u obrani, a VROS nije. Vuković je ubacio tricu za 73:76, pa Robinson došao na 75:76 poslije čega je Vladović promašio tricu, Barać pokupio loptu u obrani a Vladović poentirao za 75:78. Nije dugo trebalo čekati da VROS smanji, učinio je to Karlović 32 sekunde prije kraja. Aramis Naglić zatražio je minutu odmora, a sljedeći napad Zadra zaključio je Kristijan Krajina zakucavanjem za 77:80 13 sekunda prije kraja. VROS je svoj napad promašio (Mustapić tricu) i preostale dvije sekunde prišle su ni u što, Zadar odnio pobjedu...