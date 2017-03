Zadarski SDP za kampanju angažirao Aleksandru Kolarić

Foto: PIXSELL

Zadarski SDP angažirao je za predstojeće lokalne izbore marketinšku stručnjakinju Aleksandru Kolarić, bivšu Račanovu glasnogovornicu koja je prije 3,5 godine izbačena iz SDP-a. Iako javno kritizira aktualnog šefa stranke Davora Bernardića, zadarskim SDP-ovcima to nije bio razlog da, usprkos postojanju brojnih marketinških agencija, izaberu baš nju za osmišljavanje lokalne izborne kampanje u Zadru.

- Da, istina je, angažirana sam za SDP u Zadarskoj županiji, za savjetovanje i izradu medijske strategije. Zvali su me lokalni čelnici i dogovorili smo suradnju - potvrdila je Kolarić za list "24 sata" od petka. U istom članku nije krila nesklonost Bernardiću, kao što ju nije imala ni za bivšeg predsjednika SDP-a Zorana MIlanovića. Kazala je da je njezin povratak u SDP pitanje koje bi trebalo postaviti Bernardiću, da on o tome mora odlučiti. Kritizirajući Bernardićevu politiku, osvrnula se na njegovu rečenicu da se u SDP ne mogu vratiti oni koji su pljuvali po stranci. "To je zagovaranje verbalnog delikta", izjavila je Aleksandra Kolarić za "24 sata".

Na prvi pogled djeluje paradoksalno da zadarski SDP za savjetovanje i izradu medijske strategije uoči izbora angažira upravo osobu koja je u javnom verbalnom ratu s vodstvom te stranke već duže vrijeme, a otvoreno kritizira i aktualnog šefa optužujući ga, između ostalog, čak i za uvođenje verbalnog delikta.

No, ako se malo zagrebe ispod površine, nije nikakva tajna da ni šefica zadarskoga SDP-a Sabina Glasovac nije baš u idiličnim odnosima sa svojim aktualnim stranačkim šefom, s kojim se za njegova posjate Zadru nije ni sastala, a zadarski SDP njegov boravak u Zadru čak nije ni zabilježio na svom portalu, na kojemu se inače objavljuju i daleko manje relevantne vijesti od posjeta prvog čovjeka stranke njihovu gradu.

Teško je (pr)ocijeniti da li će vodstvu zadarskoga SDP-a odluku o angažiranju glasne Bernardićeve kritičarke zamjeriti oni esdepeovci koji podržavaju njegov izbor za predsjednika stranke, tj. koji se ne mire s evidentnim unutarstranačkim raskolom. Kako će se taj raskol na koncu odraziti na izborne rezultate ove stranke u Zadru i Zadarskoj županiji, odnosno, hoće li na njih Aleksandra Kolarić utjecati pozitivno ili negativno, pokazat će se u svibnju.