Zmaj Antunović neukrotiv za Zadrane

Foto: Arif SITNICA

Zadar ponovno nije uspio donijeti niti jedan bod s gostovanja. Niti u 20. kolu momčad sa Stanova nije uspjela ostvariti pozitivan rezultat, ovoga puta na gostovanju kod posljednjeplasirane moomčadi Zmaja u Makarskoj.

Makarani su slavili 2:1, a oba pogotka za domaćine postigao je Pjero Antunović. Prvoga u 24. minuti, a drugoga u nastavku utakmice, točnije u 57. Zadar se u utakmicu vratio golom Andrije Bubnjara u 76. minuti i pokušao sve ne bi li do kraja utakmice izjednačio. Nažalost, svi pokušaji Butićeve momčadi nisu urodili plodom i put Zadra se krenulo "bez plijena".

Skupe pogreške

Već u 1. minuti utakmice u Makarskoj Zadrani su mogli povesti. Župan je izveo slobodan udarac s oko 25 metara, lopta je fijuknula pored desne vratnice domaćeg gola. Nakon te prilike gostiju iz Krševanovog grada do 14. minute ništa se zanimljivo nije dogđalo na travnjaku Sportskog centra Makarska. A onda su domaćini složili vrlo dobru akciju, ali je Pedišić fantastično reagirao u kaznenom prostoru Zadra i otklonio opasnost. Igrala se 20. minuta utakmice kada je Fuštin okušao svoj udarac izvan šesnaesterca, ali je lopta fijuknula visoko iznad gola. U 22. minuti Makarani imaju odličnu priliku u kojoj se ponovno našao Fuštin koji je pucao sa 7-8 metara iskosa s lijeve strane. Međutim, niti iz ovog pokušaja nije bio precizan.Međutim, dvije minute kasnije domaći igrači su imali razloga za zadovoljstvo. Opet je za Zadrane bio koban prekid nakon kojeg je Pjero Antunović ostao neometan na desetak metara od vrata gostiju i preciznim udarcem svladao Gluića - 1:0. Igrala se 28. minuta kada Brlić izborio prekršaj na rubu šesnaesterca. Izvođač je bio Terkeš, ali njegov udarac nije bio dovoljno dobar da iznenadi vratara Hodžića. U 38. minuti domaćin je u prilici povisiti svoje vodstvo. Rašić je pucao iz blizine, a Zadrov kapetan Gluić krajnjim naporom loptu izbija u korner. S minimalnim vodstvom Makarana otišlo se na odmor.

Terkešova vratnica, Bubnjarov gol

Drugi dio ponovno su bolje otvorili domaćini. U 50. minuti momčad Zmaja je imala veliku priliku za 2:0. Radas je pucao s ruba šesnaesterca, ali Gluić odlično brani njegov udarac. Međutim, u 57. minuti niti Zadrov vratar nije mogao pomoći svojoj momčadi. Ponovno je za Zadrane bio koban Antunović koji je opet s desetak metara pronašao put lopti do gostujuće mreže - 2:0. Trener Butić odlučuje se na zamjene u nadi da će to nešto promijeniti na travnjaku. Umjesto Šimurine u 58. minuti ulazi Gagula, a četiri minute poslije Brlića mijenja Bubnjar. Zadar je u 63. minuti bio blizu smanjenja zaostatka, Župan je odlično pucao izvan šesnaesterca, ali Hodžić je siguran. U 70. minuti ponovno nije bilo sreće za Zadrane, Terkeš iz slobodnjaka s oko 25 metara pogađa vratnicu. Odmah nakon tog udarca Terkeš izlazi iz igre, a ulazi Colić. Igrala se 76. minuta kada je momčad iz Krševanovog grada napokon uspjela zabiti u Makarskoj. Blažević je asistirao za Bubnjara koji s pet metara pogađa za smanjenje zaostatka - 2:1. Do kraja utakmice ostalo je petnaestak minuta i Zadrani su se nadali da mogu anulirati prednost Makarana. U 79. minuti sporna situacija u šesnaestercu domaćina. Netko od domaćih igrača igrao je rukom u svom kaznenom prostoru, ali sudac Zec ostao je nijem. Točnije, njegova zviždaljka. Zadrani su sve snage bacili u napad, ali pravu priliku za izjednačenje nisu uspjeli stvoriti. S druge strane domaćin je iz jedne kontre mogao zabiti i treći pogodak na ovoj utakmici. Šteta, još jedna prilika da se s gostovanja vrate s bodovima za Zadrane je otišla u nepovrat...