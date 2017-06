Dvojica vatrogasaca u Pakoštanima spasila stranog turista od utapanja

Strani državljanin u nedjelju poslijepodne u zadnji je trenutak spašen od utapanja u moru ispred plaže u Pakoštanima.

Dvojica vatrogasaca, pripadnika DVD-a Oštarije iz toga mjesta kod Ogulina, Luka Božičević i Gordan Badanjak, koji se također ovih dana odmaraju u Pakoštanima, u 14.13 sati vidjeli su tijelo kako pluta ispred plaže. U prvi mah pomislili su da čovjek roni, budući da je u blizini ronilački centar. Kako su vidjeli da je prošlo više od jedne minute od kada su počeli promatrati što se događa s time mušrarcem, a da on i dalje ne izranja iz mora, kao i da nema ronilačku opremu, Luka je krenuo doplivati do čovjeka kako bi provjerio je li s njim sve u redu. Dolaskom do čovjeka udaljenog 50 metara od obale shvatio je da je riječ o utopljeniku, čije tijelo je već poplavilo. Na Lukin poziv njegov kolega Gordan je bez imalo razmišljanja krenuo prema njima kako bi mu pomogao.

Njih dvojica su utopljenika izvukli na obalu te su odmah pristupili reanimiranju, uz pomoć nekoliko kupača. Ustanovili su kako utopljenik ne ma puls i kako ne daje nikakve znakove života. U nekoliko navrata izlazili su mu bijela pjena i voda na nos i usta. Tijekom reanimacije se počeo kratko pojavljivati puls, koji se, međutim, isto tako i gubio. Ova dvojica dobrovoljnih vatrogasaca nisu odustajali do dolaska ekipe Hitne medicinske pomoći (HMP), koja je došla za samo pet minuta od kada su primili poziv. Ekipa HMP je stradalog muškarca dalje nastavila oživljavati, nakon čega su ga odvezli u Opću bolnicu Zadar.

Ovi dragovoljni vatrogasci su jučer kontaktirali Hitni prijem zadarske bolnice iz kojega su ih izvijestili da je stradali muškarac dobro i da je na Odjelu intenzivne njege. (Martina BOŽIČEVIĆ BADANJAK)