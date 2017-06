Mogu danima bez prestanka razgovarati o košarci

Iza Roka Stipčevića jedna je od najboljih sezona u 14 godina seniorske karijere.

Drugu godinu za redom igrao je za talijanski Banco di Sardegna Dinamo Sassarina dvije fronte, u Seriji A te u Ligi prvaka. U prvenstvu Italije Stipčević je s 12.8 koševa po utakmici bio najbolji strijelac svoje momčadi, a tome je dodao 2,5 skokova i 2,8 asistencija po utakmici. U Ligi prvaka je na prosjeku od 12 koševa, ali i 3,9 asistencija po utakmici. Stipčević igra najbolju košarku u karijeri, smatra se jednim od najboljih "playeva" talijanske lige. No, unatoč činjenici da je pružao odlične partije u vrlo jakoj ligi, Zadranin se nije našao na popisu Aleksandra Petrovića, izbornika hrvatske košarkaške reprezentacije, za nadolazeći EURO. A o toj temi Stipčević kaže...

- Nemam komentar...

Ali Zadranin je ipak najavio iduće Europsko prvenstvo.

- Bit će uzbudljivo i izjednačeno. Teško je u ovom trenutku reći tko je apsolutni favoriti. Hrvatska svakako ima kvalitetu za velike stvari i očekujem da se ovo ljeto nastavi ona lijepa priča od prošle godine. Mnogo naših igrača sada je u najboljim godinama i svakako da u ovom trenutku mogu dati mnogo reprezentaciji.

Produženi odmor

Ali Rok Stipčević će zato imati produženi odmor. Nakon dugog niza godina neće nastupati za hrvatsku izabranu vrstu.

- Zaista se ne sjećam kada sam zadnji puta imao gotovo dva mjeseca pauze. Profesionalac sam od svoje 17. godine i u tom periodu sam igrao za U 18 reprezentaciju, U 20, B momčad, A momčad. I u svih ovih 14 godina profesionalne karijere imao sam samo jedno slobodno ljeto, i to kada sam se ženio.

Ovo će biti drugo...

- Da. Ovo će biti drugo. Do sada sam jedva navlačio nekih mjesec dana kod kuće.

Iako je zadarski "play" nedavno završio sa sezonom i neće duže vrijeme morati krenuti na pripreme kluba, Stipčević svaki dan naporno trenira. I to na isti način kako je to radio sve ove godine.

- To je moj način. Jednostavno volim sport. Volim košarku i to me ispunjava i čini sretnim. I dok je god tako, igrat ću. Bilo to idućih pet-šest, ili deset ili 12 godina. U košarci sam potpuno. Volim gledati košarku, razgovarati o njoj. Mogu dva dana bez prestanka govoriti o košarci. I u tom smjeru se i ponašam i tako treniram. Taj trening me čini sretnim. Znam na koji sam način došao do ove razine i znam da sam na pravom putu. Pratim mlađe generacije trenera i igrača koji često pokušavaju birati neke alternativnije načine. Ali jedini put je rad, rad i rad.

Kako uopće izdržiš onih nekoliko dana bez treninga nakon sezone?

- Teško. Težak sam sam sebi, težak sam svima u kući.

Što radiš u slobodno vrijeme čega ovo ljeto, ipak, imaš više nego inače?

Rad, rad i rad

- Najviše provodim vremena s obitelji, ženom i našom curicom. Želimo iskoristiti ono vrijeme koje u godini nemamo. Iako su njih dvije samnom cijele godine, zaista imam žestok tempo s klubom, mnogo putujemo i znamo spajati gostovanja pa ne vidim obitelj po sedam-osam dana. Usput nađem vremena i za nešto pročitati.

Svaki dan si na treningu, što u dvorani, što u teretani i zamijetio si da su većinu dana dvorane na Višnjiku sada, u ovom periodu, prazne. Nekako se ne čini da mladi igrači ne "pumpaju sate" radeći na sebi.

- Taj dio me jako boli. Prije, dok smo bili u Jazinama, mi mladi igrači smo tražili period između 15.30 i 16.30, kada čistačice čiste jedan dio dvorane, da mi radimo tehniku na drugom dijelu, pa kada se prebace na naš dio, onda bismo mi odlazili na drugi dio. U Jazinama nije bilo termina slobodnih. Sada su Jazine poluprazne. Višnjik je prazan. A imamo fantastične uvjete. Nekoliko košarkaških dvorana na Višnjiku koje su klimatizirane. Jazine su za trening fantastična dvorana. I žao mi je zbog Zadra, a posebno zbog mlađih igrača, jer ovo je idealno vrijeme posvetiti se sebi.

Što poručuješ mlađim igračima?

- Ovo je najbolji dio za napredovanje. Jer ono što se napravi ljeti u praznoj dvorani, dolazi na naplatu zimi u punim dvoranama.

A dvorana Dinamo Sassarija bila je puna cijele sezone, a tamo je Zadranin igrao odlično. Čini se da su se mnoge stvari posložile ove sezone.

- Istina. Dobio sam dijete, opušteniji sam nego prije i to u svakom segmentu. Odrazilo se to na terenu. Zaista sam zadovoljan sezonom, možda više individualno nego timski, ali rezultati koje smo ostvarivali bili su dobri, možda i u nekim periodima iznad očekivanja. No, znam da mogu još bolje i već sada se radujem idućoj sezoni.

Produljenje ugovora

S 12.8 koševa u prvenstvu i 12 koševa u Ligi prvaka, bio si najbolji strijelac momčadi. Ali čini se da je Dinamo funkcionirao na način da je mnogo igrača moglo zabiti dvoznamenkasti broj koševa.

- Rekao bih da je momčad bila dosta podjednaka. Tri-četiri igrača su zabijali samo malo manje od mene. I moram reći da mi je zaista gušt bio igrati za Dinamo Sassari ove sezone. Vladalo je jedno veliko poštivanje među igračima i trenerima, ali tijekom cijele sezone postojala je velika zafrkancija. Bilo je mnogo kompetativnosti, internih oklada, ali nitko se nije vrijeđao. Jednostavo bili smo klapa. Mnogo igrača je moglo zabiti i nismo ovisili o jednom igraču. Ali kada se odlučivalo, znalo se tko uzima loptu.

A to je bio Rok...

- Naravno. U većini slučajeva.

Dakle, nije bilo dileme hoćeš li ostati u istom klubu?

- Nije. Vrlo brzo smo se dogovorili i potpisali novi ugovor.

Odgovara ti i grad?

- Odličan je. Malo veći od Zadra, a nema drugog sporta toliko popularnog osim košarke. Svi žive za to. Svi znaju s kim igramo, gdje je iduća utakmica. Sličan je Zadru na taj način i drago mi je da je tako. To me ispunjava. Motivira

Dvorana je puna?

- Stalno. Kapacitet dvorane je pet tisuća i 450 mjesta, a imamo samo godišnjih ulaznica pet tisuća i 280, dakle gotovo 100 posto kapaciteta su godišnje ulaznice. Ali dvorane su pune u cijeloj talijanskoj ligi. Gdje god dođemo dočeka nas puna dvorana i tako to i treba biti. Na kraju krajeva sport se i igra radi navijača.

Kako će Dinamo izgledati iduće sezone?

- Mislim da se slaže dobra momčad. Za sada su već potpisali Scott Bamforth iz Bilbaa, koji je bio najbolji strijelac kluba i jedan od najboljih strijelaca španjolske lige. Iz Partizana je stigao Will Hatcher, a potpisao je dobar talijanski igrač Polonara, što je bitno jer u rosteru mora biti pet Talijana, koji često i čine razliku. Koliko sam u kontaktu s s trenerom i klubom, mislim da to ide u dobrom smjeru i da ćemo biti jaki iduće sezone.

Sezona

Imali ste dobru sezonu u sva tri natjecanja, stigli ste do finala talijanskog Kupa, gdje ste izgubili od Milana i na korak od Final foura Lige prvaka. Ipak, u četvrtfinalu doigravanja poraženi ste s 3:0 od Trenta, koji je poslije izbacio i Repešinog Milana i sada igra finale prvenstva.

- Ostaje nam žal zbog te serije, jer smo Trento dobili dvaput u regularnom dijelu prvenstva, a u sve tri utakmice smo 'u gusto' izgubili. Sve ostalo je bilo dobro. Ipak smo došli do finala Kupa, a u četvrtfinalu Lige prvaka smo na koš razliku ispali od Monaca koji je izdominirao francuskom ligom.

Iduće godine napadate veće stvari?

- Nadam se. Daleko je još sezona, ali želja mi je da osvojimo bar jedan trofej, ili prvenstvo ili Kup Italije.