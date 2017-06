Pjesme danas ne "prolaze" ako nemaš spot za njih

Da Zadar nazivaju gradom glazbe, znali smo i ranije, ali ono što nam je oduvijek nedostajalo to je bio kvalitetan glazbeni studio i što je još važnije, čovjek koji bi u tom studiju znao raditi. Kao iskusan glazbenik, dodao bi kako je za taj posao izuzetno važan i ljudski faktor, tj. važno je da osoba koja radi s izvođačima i autorima ima pravilan pristup svome poslu, tj. da joj studio ne služi za liječenje vlastitih kompleksa, već da u njemu, svojim radom, bez suvišne filozofije, pruži ono što se od snimatelja i traži. S obzirom da sam nakon višegodišnjeg snimanja u Splitu i Zagrebu, to sve konačno našao i u svome gradu, iskoristio sam priliku i postavio par pitanja Ivanu Grancariću, gitaristi, skladatelju, tekstopiscu, aranžeru, snimatelju, ali prije svega dobrom i zanimljivom čovjeku.

Bezuvjetna ljubav prema glazbi

Otvaranjem Vašeg tonskog studija grad Zadar je konačno dobio mjesto gdje se može postići kvaliteta kakva je nužana za ozbiljno bavljenje glazbom. Kako ste uopće došli do toga da kao fakultetski obrazovan čovjek radite nešto što nekima više spada u domenu hobija?

- Do toga je došlo zbog bezuvjetne ljubavi prema glazbi. Fakultet sam upisao da bih bio u Zagrebu i da bi se mogao nastaviti baviti glazbom, s obzirom na to da su članovi moga tadašnjeg banda "Swantears" otišli na fakultete pa sam, da se band nebi raspao, otišao i ja te paralelno s studiranjem aktivno svirao i stvarao.

Snimao sam u studijima koji su bili dobro opremljeni, ali u kojima je indolencija i nestručnost priučenih snimatelja u startu onemogućavala normalan rad. S obzirom da izvlačite maksimum u uvjetima koje imate, gdje ste stekli potrebno znanje za ovaj posao?

- Potpuno sam samouk, ali me želja za novim znanjima uvijek gurala dalje. U svome radu često sebi postavim cilj koji je u tom trenutku izvan dosega mojih mogućnosti i ne mogu se smiriti dok ga ne dostignem.

Nominacija za Porin

U javnosti je nezamijećeno prošla činjenica da je vaš producentski posao s, na žalost, sada rasformiranom grupom "Postolar Tripper", ove godine bio nominiran i za nagradu "Porin".

- Da, bili smo nominirani u kategoriji Najbolji klupski album. Nažalost nismo ga dobili, ali sama nominacija nas stavlja u tri najbolja albuma klupske svirke 2016 godine. Poznati glazbeni kritičar Zlatko Gall napisao je recenziju u kojoj je rekao: "Zbog pedantne produkcije i aranžmana, ovaj je album superioran naspram svih prijašnjih albuma Postolara. To ne znači da je ijedan album od Postolara išta lošiji od zadnjeg. Dapače, po mom mišljenju svaki je njihov album bio vrhunski, samo što je na ovom bolja produkcija.

Upravo je teško povjerovati da kao ozbiljan rock glazbenik i autor postižete potrebnu kvalitetu i radeći s npr. klapama, zabavnjacima, ali i na polju propagandnih spotova. Kako uspijete pomiriti posve različite tipove glazbe i očuvati visoku razinu na konačnom proizvodu?

- Ja volim glazbu i nije mi bitan žanr. Bitno mi je da je dobra pa u svakom žanru nađem nešto što mi se sviđa. Za produkcijsku kuću "K.A.O.S." d.o.o. napravio sam preko 80 glazbenih podloga za Tv reklame (Ledo, Zvijezda, Activia, Multipluscard, Volksbank itd.) svih vrsta žanrova, za međunarodno tržište.

Radio sam glazbu za dječje lutkarske predstave, za dokumentarne filmove, pisao sam glazbu i aranžmane za klape, pop, metal i punk izvođače... itd.

S klapom Puntamika

S kime Vam je najdraže surađivati?

- Kao jednu od dražih suradnji bih spomenuo rad na albumu klape Puntamika, gdje mi je Denis Maričić Dendo dao tu čast da napišem jednu pjesmu i aranžman. Također bih spomenuo suradnju s radijskim voditeljom Goranom Palekom koji je tražio suradnike za voiceover projekte, u ovom slučaju, studio, producenta za kormilom i osobu koja će potrebno moći uglazbiti. Radi se naime o agenciji "Feel The Voice" gdje smo zajedno s kolegicom Katarinom Gulan snimili preko 250 projekata, audio reklama, audio vodiča, korporativnih edukacija i ostalih promotivnih materijala za brojne domaće i inozemne agencije i klijente od kojih su neki i svjetski poznata imena (Milka, Lidl, Nike, LEGO, Porsche, Michelin, Turkish Airlines, Wizz Air, Volvo, Ledo...) Ne smijem nikako zaboraviti ni Renata Babića zadarskog gitarista, autora i aranžera, čije radove s zadovoljstvom miksam i masteriram.

Video produkcija

Stječe se dojam da ste pored studijskih obaveza zanemarili autorski rad iako spotovi vaše grupe "Septem" ukazuju na visok potencijal vas kao autora-aranžera.

- Nisam to toliko zanemario, koliko ne objavljujem pjesme koje napišem, jer smatram da sam audio zapis bez popratnog video-spota više ne zadovoljava korisnike koji danas žele potpuni doživljaj. Stoga, pjesme objavljujemo samo onda kada napravimo i video, a pošto i taj dio posla radimo sami, trudimo se biti zanimljivi pa treba vremena i resursa da se to napravi. Do sada smo snimili i stavili na YouTube pet video spotova: Razlog za ljubav, The feeling is gone, My Cinderella, Let me sing i Rain.

Znači, osim same glazbe na red je došao i rad u video produkciji?

- Zadnje dvije godine počeo sam snimati i video spotove. Uvijek sam držao da je doživljaj pjesme kompletan tek kad je i vizualno dočaraš pa sam se odlučio malo i s time pozabaviti. Osim spotova za grupu "Septem", radio sam i zadnja tri spota klape "Puntamika", za Ivicu Ražova, Kate feat.klapa Fundamenat i grupu "Teški osjećaji".