Matas: Neplodnost jednako pogađa oba spola

Foto: Arif SITNICA

Trudnoća, njezino održavanje i rođenje zdravog djeteta za neke parove predstavljaju poteškoće, a posebno ako je riječ o parovima koji dugo godina čekaju bebu. Neplodnost podrazumijeva nemogućnost začeća nakon više od godinu dana, a u periodu u kojem parovi imaju redovne i nezaštićene spolne odnose. Kod prosječne, zdrave žene, mogućnosti da zatrudni tijekom svakog ciklusa su nešto veće od 20 posto, a 80 posto plodnih parova tijekom godine dana mogu zatrudnjeti.

Pojedini parovi pak suočavaju se s poteškoćama kada je u pitanju željena trudnoća. Oko 10 posto žena u reproduktivnoj dobi suočava se s problemom neplodnosti. Iako se posljednjih godina stječe dojam kako je broj parova koji ne mogu zatrudnjeti kada to priželjkuju veći u odnosu na prethodna razdoblja, te kako ih sve više traži pomoć ginekologa, dr. Zdenko Matas, ginekolog u Općoj bolnici Zadar koji već 15 godina liječi parove od neplodnosti pojašnjava kako se o ovom problemu sada više govori, te više bračnih parova traži liječničku pomoć. Razlog je prilično jednostavan, neplodnost odavno više nije tabu tema.

* Ima li danas više žena koje se suočavaju s neplodnošću u odnosu na prije 15 godina kada ste počeli s radom?

- Teško mi je to adekvatno usporediti, imam dojam da sada imam više posla. Dijelom i zbog toga što kada sam počeo raditi bio sam relativno mlad, pa u početku nisu sve žene dolazile inisu svi kolege znali, a sada imam dojam da puno više pacijentica dolazi k meni. Zbog toga imam dojam da imam više posla, ali i objektivno-subjektivno dojam da sam više napredovao.

* Koji su najčešči problemi s kojima se žene suočavaju kada je riječ o neplodnosti?

- Kada govorimo o nepodnosti onda su uzroci u jednakoj mjeri i kod muškaraca i kod žena. Uvijek promatramo cijeli par. Problemi koji se odnose samo na žene su oštećenje ili nedostatak jajovoda, endometrioza, smanjena rezerva jajnih stanica, uzrok od strane samih jajnika, pogotovo jer se danas žene sve kasnije odlučuju na rađanje, odgađaju ga dok ne završe sa školovanjem, ne zaposle se, ne riješe stambeno pitanje i slično. Potencijal samih jajnih stanica i jajnika slabiji je u starijoj dobi nego u mlađoj. Dijelom je to biološki, što je logično jer se s godinama jajne stanice troše, a dijelom je i medicinski uvjetovano. Kada odgodite rađanje za na primjer 10 godina, u tom periodu možete imati neke operacije, preboljeti neke tumore, bolesti, upale, oštećenja, tumore, ciste. Ne apeliram da žene moraju rađati s 20 godina, ali je činjenica da odgađanje trudnoće umanjuje rezerve jajnih stanica i oplodni potencijal. U razvijenim zemljama jedan od problema je sve manja stopa nataliteta. Razlozi su raznoliki. Posljedica modernog načina života, poteškoće pronalaska partnera, posao i odustajanju od potrebe za potomstvom. Stres koji se uzima kao "bolest današnjice" također utječe na cjelokupnu situaciju jer otežava začeće. Međutim, u svijetu, unatoč suvremenoj medicini postoji oko 20 posto neplodnih parova.

* S kojim se problemima kada je riječ o neplodnosti suočavaju muškarci?

- Ono što je meni kao liječniku zanimljivo jest njihov spermiogram. Ukoliko je on uredan, više manje ne zahtjevaju se daljnje pretrage, ali ako nalaz nije uredan upute se urolozima koji pregledaju postoji li nešto za operaciju poput varikokela, postoje li neke upale, neki razlog koji bi se eventualno mogao iskorigirati da se nalaz poboljša. Kod muškaraca je mogućnost terapije ograničena pa kada je uzrok neplodnosti muškarac, više manje se takvi slučajevi rješavaju metodama potpomognute oplodnje. Ima parova, njih 15 do 20 posto koji spadaju u nepoznat uzork neplodnosti. Dakle, standardnim pretragama ne uspije se dokazati značajni uzrok neplodnosti.

* Je li teže liječiti neplodnost ako je uzrok problema kod muškarca nego od žene?

- Teško mi je to kazati. U načelu sve se može ako ima spolnih stanica kod muškarca i kod žena. Ako spolnih stanica nema, situacija je teža, tada se ide na donaciju spolnih stanica. Dok su uzroci upale, nedostatak jajovoda, drugi razlozi, uglavnom se metodama potpomognute oplodne to uspije savladati. Problem je ako je žena u potpunosti ostala bez jajnih stanica, a muškarac bez sjemena, a biopsijom i punkcijom se ne uspije dobiti sjeme. To je najteži oblik i u načelu se treba za takve parove ići na donaciju jajnih stanica. Imao sam takvih slučajeva, ali to se ne može riješiti u Zadru, čak ne znam može li u Hrvatskoj jer Banka nije zaživjela iako je zakonski dozvoljena.

* Koliko je potpomognuta oplodnja uspješna?

- To ide postupno. Kad se par javi tada se neke stvari mogu riješiti s manjim operativnim zahtjevima, korekcijama, neke stvari se riješe davanjem jednostavnih lijekova, primjera komifen, čak s nekim tempiranim odnosima. Kako jajna stanica traje 12 do 24 sata, u današnjem modernom životu, pogotovo ako je netko pomorac, to se lako promaši. Savjetima o vremenu kada bi trebali imati odnos dio se pacijentica rješava na taj način. Ako to ne uspije ide se na metode potpomognute metode. Kod onih kod kojih se može ide se na jednostavnije, a kod pojedinih slučajeva odmah na složenije metode potpomognute oplodnje.

* U kojoj dobi vam se žene najčešće obraćaju?

- Moje pacijentice su najčešće u dobi od 25. do 44. godine. Do 25. godine rijetko koja žena dođe.

* Jeste li imali slučajeva da je jedna žena više puta morala ići na zahvate potpomognute oplodnje?

- Naravno. Međutim, to se promatra na način ako se ide na postupak na trošak HZZO-a tada imaju pravo četiri puta ići na inseminaciju i šest puta na izvantjelesnu, odnosno IVF. Žena nekoliko puta proba, najčešće inseminaciju, a nakon toga ide na IVF. Ako je situacija složena odmah se ide na IVF. Žene mogu ići na zahvate i deset puta. Nekima uspije iz prve, nekima iz desetog puta, nema pravila. Što je kvaliteta jajnih stanica žene bolja i kvaliteta spermatozoida muškaraca bolja veća je vjerojatnost kako će prije doći do oplodnje. S godinama ne pada samo broj jajnih stanica kod žene, već i kvaliteta. Sigurno da na kvalitetu ne možemo utjecati. Za pretpostaviti je da je iza 39 godine, kvaliteta jajnih stanica slabija nego sa 25 godina. Samim tim i šansa za trudnoću je manja. Generalni zaključak bio bi kako trudnoću ne treba dugo odgađati jer kako organizam stari povećavaju se rizici da ćemo preboljeti bolest koja će nas dodatno "zakačiti" i treba naći mjeru. Dobro je planirati, sačekati neke svoje želje, ali opet da ne prijeđe neku granicu.