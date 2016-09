Slavica se ne osjeća krivim, svjedočio i Frane Lučić

Foto: Zvonko KUCELIN

Dražen Slavica iz Šibenika, nekadašnji glavni županijski vatrogasni zapovjednik, u ponedjeljak je ponovno sjeo na optuženičku klupu Županijskog suda u Zadru i na početku novog suđenja još jednom rekao da se ne osjeća krivim za kornatsku tragediju, u kojoj je prije devet godina poginulo 12 vatrogasaca, a jedan je teško ozlijeđen.

Nakon čitanja optužnice, Dražen Slavica ponovio je da nije kriv, a njegov odvjetnik Čedo Prodanović kazao je da će se sudskom vijeću obratiti nakon provedbe novih dokaza koje je predložio.

Pred sucem Borisom Radanom iskaz je prvi dao Josip Klarić, otac poginulog vatrogasca Dine Klarića, koji je i sam gasio požar na Kornatu i među prvima pronašao stradale vatrogasce. Rekao je kako je prije polaska vatrogasaca na Kornat uočio da su bili loše opremljeni, prigovorio je i što sa sobom vode djecu te upozorio na lošu komunikaciju vatrogasne postrojbe i Zračne baze u Zemuniku. Izjavio je da nije bio pozvan kad se radila analiza požara te ustvrdio da to nije nitko mogao napraviti bolje od njega. Naveo je i da je bila zatajena informacija da na požarište dolaze kanader i helikopter.

"Dok sam se spuštao prema uvali Šipnat, vidio sam jedan helikopter, znam da je imao sajlu. Zbog udaljenosti, dima i konfiguracije tla nisam vidio što je prevozio. To je helikopter koji je bio tamo prije mog dolaska do vatrogasaca i on je očevidac prije mene. Nisam ja prva osoba koja ih je pronašla", rekao je Klarić.

U nastavku suđenja svjedočio je jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.

"Kad smo se iskrcali iz helikoptera, krenuli smo prema 'kruški' s vodom koja je bila oko kilometar daleko, kako mi je rekao Dino Klarić. Teren je bio težak i ja sam bio među zadnjima u grupi. Nitko od nas kod sebe nije imao nikakva sredstva za gašenje", prisjetio se.

Na pitanje tužitelja je li, kad je došao do naleta vatre, osjetio miris benzina, Lučić je odgovorio da nije nego je osjetio snažnu toplinu te je spustio vizir na kacigi. Tada je čuo huk, kao kada nešto brzo dolazi. Vatru nije vidio dok ga vrućina nije pogodila. Onda je vidio frontu vatre ispred sebe koja je, kazao je, do njega došla u desetak sekundi.

Prvo suđenje Draženu Slavici počelo je u studenome 2010. nakon što je odlukom Vrhovnog suda sa šibenskog prebačeno na Županijski sud u Zadru.

Tužiteljstvo, koje je zastupao Zvonko Ivić iz šibenskog ŽDO-a, Draženu Slavici na teret je stavljalo kazneno djelo protiv opće sigurnosti, jer je na otok Kornat poslao dvojicu maloljetnika, civilnog ročnika te vatrogasce koji nisu završili obuku helikopterskog desantiranja. Na teret mu se stavljalo i kašnjenje s akcijom spašavanja unesrećenih. Postupak je trajao tri godine, održano je više od 60 rasprava, a saslušana su 164 svjedoka i vještaka.

Prvu, nepravomoćnu oslobađajuću presudu donio je sudac Boris Babić, koji je Slavici sudio po Kaznenom zakonu iz 1997., odnosno pred tročlanim, a ne peteročlanim Sudskim vijećem, no nju je u travnju ove godine ukinuo Vrhovni sud zbog proceduralnih pogrešaka.