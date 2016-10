Tko tu koga? TZ još pregovara, a Zak zna da pjeva za doček u Zadru

Foto: PIXSELL

Iako je Nova godina još daleko, za neke gradove i mjesta u Hrvatskoj već se odavno zna tko će građane zabavljati u novogodišnjoj noći. U Donatovu gradu se već nekoliko dana priča o tome da će Zadrane i goste u 2017. godinu uvesti Ivan Zak, pjevač zabavne glazbe. Informaciju smo provjerili kod direktora Turističke zajednice Grada Zadra Antu Radosa.

- U pregovorima smo s izvođačima, među njima i s Ivanom Zakom. Imamo još toga u planu, sve ćemo znati za koji dan, kazao je Rados.

Zamjenik predsjednika Turističkog vijeća gradske TZ Dražen Grgurović kaže kako ima malo drukčije osobne preference.

- Da se mene pita, ja bih da svira Stevie Wonder. Ali to nije moguće. Onda bih najradije Robbieja Williamsa, on je odličan zabavljač. No znamo da bi ljude ipak najviše razveselio nastup domaćih izvođača i trenutačno smo u pregovorima s nekima od njih, uključujući i, recimo, klapu Intrade. U pregovorima smo i s Ivanom Zakom. Ja bih volio da bude zvučnijih imena od njega i nadam se da će ih i biti, kaže Grgurović.

Ivan Zak ima 125.000 obožavatelja na Facebook stranici. U karijeri je pjevao narodnjačku muziku, a zadnjih nekoliko godina vratio se u zabavne vode. U Zadru je 23. travnja 2011. otvorio narodnjački klub Lampaši u montažnom objektu nekadašnjeg trgovačkog centra Elektropromet. Na otvorenje kluba došla je pjevati Neda Ukraden. Klub je ipak zatvoren devet mjeseci kasnije, krajem siječnja 2012. godine.

Nakon više telefonskih poziva javio nam se i sam pjevač Ivan Zak, koji nam je priču odmah potvrdio.

- Drago mi je da ću za doček Nove Godine pjevati u Zadru jer to znači da ću i uživati i raditi. Ovo ljeto nije bilo prilike za druženje s fanovima zbog mog gustog rasporeda i nadam se da će za to biti prilike na Silvestrovo.

Nazvali smo prvog čovjeka Intrada, Tomislava Bralića, te smo ga upitali za planove klape u novogodišnjoj noći.

- Koliko sam imao čuti, mi ćemo pjevati u Zadru. Ne znam još je li to konačno dogovoreno, ali mislim da bi to trebalo biti to, kaže Bralić.