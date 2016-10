Tužnih faca iz Hrvaca

Tužno poslijepodne Zadrana jučer u Hrvacama. Momčad sa Stanova u odgođenoj utakmici 10. kola Treće HNL - jug na poluvremenu je vodila 0:2 i činilo se da su stvoreni preduvjeti za prvu gostujuću pobjedu u sezoni. No, bio je to "račun bez krčmara" jer su domaćini u nastavku uspjeli izjednačiti na konačnih 2:2 pa je Zadar bodovno bliži začelju nego li vrhu ljestvice.

- Trebali smo utakmicu riješiti u prvom poluvremenu - rezimirao je Josip Butić, trener Zadra. Doista, prvih 45 minuta može se smatrati najboljim poluvremenom "plavih" ove sezone na gostovanjima. Ušli su Zadrani odlučno u utakmicu i po teškom terenu stvarali prilike. Jednu takvu situaciju u 36. minuti Anđelo Čulina pretvorio je u vodstvo. Želimir Terkeš je ubacio, a Čulina glavom pogodio - 0:1. Pred kraj poluvremena deseti gol u sezoni postigao je Vlatko Blažević koji je s Draganom Županom vukao kontru "dva na dva". U završnici akcije Blažević je prošao svog čuvara, izašao ispred vratara i precizno pogodio mrežu domaćina - 0:2. Što se potom dogodilo na poluvremenu možemo samo nagađati, ali drugih 45 minuta Zadar je ponovno podsjetio na svoja najlošija izdanja kojih ove sezone nije nedostajalo. Hrvačani su krenuli onako kako se to i očekivalo, s preskakanjem igre i ubacivanje lopti pred gol Tome Gluića. Bio je to potez na koji Zadrani nisu imali odgovor. Loše izbacivanje lopte iz vlastitog šesnaesterca koštalo ih je u 60. minuti prvog primljenog gola koji je djelo Dina Božinovića, igrača koji je u igru ušao u drugom poluvremenu. Krenuli su domaćini potom još žešće i na "ho-ruk" izjednačili u 74. minuti preko Vladimira Štimca. Ponovno su igrači sa Stanova zakazali u obrambenom bloku i dopustili protivniku potpuni povratak u utakmicu. Do kraja do pobjede su mogla oba sastava, ali ostaje činjenica da su domaćini s konačnih 2:2 mogli biti daleko zadovoljniji od svojih protivnika.

- Hrvace su jedno od težih gostovanja u ligi i s te strane bod može biti dobar. Međutim, kad pogledamo cijelu utakmicu i što smo sve imali u svojim rukama i na kraju ispustili, kući se vraćamo s dosta gorčine. Nažalost, nismo se snašli na igru domaćina u drugom poluvremenu. Bilo je previše nervoze u našim redovima, a tako se teško može pobjeđivati - zaključio je Butić.