UNESCO prihvaća nominaciju bukovih šuma NP Paklenica?

Foto: Adam VIDAS

David Mihalic, Amerikanac hrvatskog podrijetla, zaposlen u organizaciji Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN), obišao je bukove šume u Nacionalnom parku Paklenica i sjevernom Velebitu, koje su u još 2014. godine nominirane za upis na popis svjetske baštine UNESCO-a. Riječ je o 1220 hektara bukove šume na području Sjevernog Velebita i 2013 hektara šume na lokacijama Suva draga-Klimenta i Oglavinovac-Javornik u nacionalnom parku Paklenica.

- Iznimnost iskonskih bukovih šuma u NP Paklenica i NP Sjeverni Velebit temelji se na njihovoj izvornosti, geografskom položaju i veličini. Šuma se, naime, prostire na oko 22 kilometra četvorna pa je gospodin Mihalic, koji inače živi u Montani, proveo dva dana tu kod nas. Osim njega, u obilazak su išli još i Martina Vidaković iz Ministarstva okoliša i prirode te njihovih troje kolega iz HAOP-a. Prvi dan obišli smo područje šume na predjelu Paklenice, a drugi dan na Sjevernom Velebitu, pojasnio je Gordan Lukač, stručni savjetnik-biolog u NP Paklenica dodajući kako će David Mihalic, nakon što se na licu mjesta osvjedočio o značaju ovih šuma, sastaviti svoje stručno mišljenje koje će potom, koncem studenog, proslijediti komisiji za valorizaciju na odluku. Dodao je kako je prije donošenja odluke komisiji potrebno dostaviti i podatke o vrstama i staništima značajnim za Naturu 2000, a prikupljanje tih podataka je, kaže, u tijeku.

Mihalic je prije dolaska u naše krajeve obišao i nominirane šume u Austriji i Sloveniji, koje su uz bukove šume na Velebitu, zajedno s još sedam europskih šuma, dio "paketa" za zaštitu UNESCO-a.

- Hoće li proći ne znamo, ali se, ipak, nadamo da će se naše bukove šume, uz NP Plitvička jezera i Park prirode Papuk, koji je lani proglašen prvim hrvatskim UNESCO geoparkom, naći na popisu kao treći lokalitet pod zaštitom UNESCO-a u Hrvatskoj, kaže Lukač. No osim same zaštite naših prirodnih ljepota, zaštita UNESCO-a pridonosi većoj prepoznatljivosti na svjetskoj razini, a to onda posljedično privlači i veći broj gostiju od čega u konačnici korist ima lokalno stanovništvo, poručio je Lukač.

Inicijativu za UNESCO-vu zaštitu, kojom su obuhvaćene i bukove šume na Velebitu, pokrenuli su predstavnici 13 europskih zemalja na sastanku u Beču održanom prije dvije godine. Iz resornog ministarstva tada su izvjestili kako je riječ o zajedničkoj nominaciji "Iskonskih bukovih šuma Karpata i drugih regija Europe" te da su predstavnici 13 europskih zemalja usvojili Zajedničku deklaraciju o namjeri serijske nominacije, koju su potom dostavili u UNESCO-ov Ured u Parizu na razmatranje, čime je započeo proces valorizacije nominacije za upis na popis svjetske baštine UNESCO-a.