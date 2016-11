Anglisti iz Hrvatske i svijeta raspravljaju o migracijama

Foto: Zvonko KUCELIN

Treća Nacionalna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem Hrvatskoga društva za anglističke studije na temu "Migracije" održava dva dana, jučer i danas, na Odjelu za anglistiku uz sudjelovanje preko četrdeset izlagača iz Hrvatske i inozemstva. Svečano otvaranje skupa bilo je jučer u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru.

Nakon registracije sudionika skupa konferenciju je otvorila Martina Domines Veliki, docentica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica Hrvatskog društva anglističkih studija.

- Naša organizacija prvu ovakvu konferenciju održala je 1992. godine, a drugu 1998. godine. Puno je vremena prošlo do ove konferencije, naša organizacija kao da je malo uspavana. Prije godinu dana kolege iz Zadra došle su u Zagreb i tada smo krenuli u dogovore. Razgovarali smo o tome koja bi tema bila najbolja i odlučili smo se za migracije, opću temu posebno aktualnu u današnje vrijeme. Uslijedilo je puno razgovora i e-mailova dok smo sve skupa odganizirali. Istaknula bih da mi se javio kolega sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu te smo dogovorili da će se sljedeća konferencija održati u studenom 2017. godine u Splitu, kazala je Domines Veliki.

Okupljenima se obratio i Alberto Lázaro Lafuente, tajnik ESSE-a (The European Society for the Study of English), krovne udruge svih europskih znanstvenika koji se bave anglistikom koja ima 34 zemlje članice. ESSE je mrežna organizacija koja omogućuje bilateralnu i multilateralnu suradnju i razmjenu iskustava te okuplja znanstvenike na različitim projektima, književno-kulturološkim, lingvističkim i pedagoškim.

- Ovakve konferencije služe kako bi promovirale učenje jezika i kulture, kazao je Lafuente, pohvalivši inicijativu za organizaciju ove konferencije.

Organizatori skupa su podružnica HDAS-a u Zadru pri Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru i podružnica HDAS-a u Zagrebu pri Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U organizacijskom odboru su doc.dr.sc. Ivo Fabijanić, doc.dr.sc. Lidija Štrmelj, doc.dr.sc. Vesna Ukić-Košta, doc.dr.sc. Anna Martinović, doc.dr.sc. Martina Domines Veliki, doc.dr.sc. Irena Zovko Dinković, dr.sc. Stela Letica Krevelj, Slavica Troskot, prof., Emilija Mustapić, mag., Monika Bregović, prof., Frane Malenica, mag. i Dino Dumančić, mag.

Nakon zatvaranja skupa koje je predviđeno danas u 13 sati, sudionici skupa će pod stručnim vodstvom obići staru gradsku jezgru Zadra.