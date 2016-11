Djevojčice su na društvenim mrežama, dječaci igraju igrice

Grad Zadar još uvijek u proračunu nema dovoljno novca kako bi se svoj zadarskoj djeci omogućilo besplatno pohađanje neke sportske aktivnosti, rekao je pročelnik Odjela za odgoj i školstvo u Gradu Zadru Joso Nekić odgovarajući na pitanja posjetitelja na tribini udruge Nada. Zadarska udruga koja niz godina na razne načine sudjeluje u suzbijanju zloupotrebe droga te pomaže obiteljima ovisnika, organizirala je u srijedu u Gradskoj knjižnici Zadar tribinu o izvannastavnim aktivnostima kao načinu prevencije ovisnosti. Tribina je organizirana u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

- Bilo je i ideja da se sve školske dvorane ostave popodne otvorene za djecu, no, to za sada nije moguće jer bi trebalo platiti nekoga tko bi nadzirao djecu, a Grad Zadar za to nema novca, dodao je Nekić naglasivši kako su u Gradu svjesni problema ovisnosti, nastoje organizirati što više izvannastavnih aktivnosti, financirajući i potpomažući jednu veliku paletu istih.

Nedostatak sredstava

- Grad Zadar nastoji stvoriti najbolje uvjete i okruženje koje bi poticalo učenike da se bave nekom od izvannastavnih aktivnosti. Uključeni smo u realizaciju svih školskih natjecanja, u rad ekoloških projekata, u tiskanje školskih časopisa, rad školskih zadruga i školskih družina, međunarodne razmjene učenika, realizaciju raznih predavanja, poput primjerice susreta učenika s Brankom Lustigom, rad ljetnih škola, udruga, osnovali smo Centar za izvrsnost za matematiku i fiziku, pokrenuli učenje stranih jezika u dvije osnovne škole... puno je toga što se radi i što se planira po tom pitanju, naglasio je Nekić.

Pročelnik je dodao da bi da je sredstava napravili i više, posebice po pitanju EU fondova koji daju sredstva za neke projekte, a za koja također apliciraju.

Koliko su upravo izvannastavne aktivnosti važne za prevenciju ovisnosti naglasila je moderatorica Vanja Mirčeta na samo otvorenju tribine.

- U današnje vrijeme opasnosti na djecu vrebaju sa svih strana i jako ih je važno usmjeriti kako bi se ona u svojoj koži osjećala što korisnije i zadovoljnije i kako bi razvijala svoje sposobnosti na najbolji mogući način. Ključnu ulogu u tome imaju obitelj i škola. Oni su ti koji su u svakodnevnom doticaju s djecom i čija je uloga usaditi mladom čovjeku pozitivne vrijednosti i zdrav pogled na život. U kontekstu toga izvannastavne aktivnosti su od ključnog značaja, djeci treba omogućiti uvid u sve sportske, kulturne, zabavne i druge sadržaje kako bi što kvalitetnije proveli slobodno vrijeme, rezimirala je Mirčeta.

Anketa među osmašima

Na tribini je govorila i pedagogica u Osnovnoj školi Zadarski otoci Mihaela Perović, koja je provela istraživanje među 76 učenika osmih razreda osnovne škole gdje radi, ne bi li utvrdila kako provode slobodno vrijeme, potvrdivši tim istraživanjem već svima znano da su djeca sve više pred raznoraznim ekranima, a sve manje u dvorištu, na otvorenom. Anketa je utvrdila da djevojčice više koriste društvene mreže, a dječaci više igraju igrice.

Perović je na anketnom listiću imala i pitanja o ovisnosti, gotovo sva djeca su odgovorila da se nisu susrela s narkoticima, no s obzirom na njihovu dob i ozbiljnost pristupa anketi u tim godinama, ti su se odgovori mogli uzeti i s rezervom. Nakon izlagača, par riječi je rekla i Ivanka Ledenko, predsjednica udruge Nada, a razvila se i kratka diskusija, zaključci koje su bili da je u prevenciji ovisnosti sustav izvannastavnih aktivnosti jako značajan i da ga treba što bolje organizirati.