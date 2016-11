Zadar izgubio od Partizana u završnici (FOTOGALERIJA)

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadar je izgubio od Partizana. Šteta, jer na kraju igrači Ante Matulovića nisu izdržali, iako su 36 minuta bili u igri i igrali do tada jako dobro. Ali kada je trebalo učiniti zadnji korak, Zadrani nisu imali dovoljno hrabrosti. Na žalost tragičari su ispali Brzoja i Mazalin. Kada se utakmica odlučivala, Brzoja je tri puta, na otvorenom šutu proslijedio loptu, a Mazalin je dva puta, umjesto šuta, krenuo u prodor, nakon čega je jednom napravio korake, a drugi puta je blokiran. Partizan je na kraju rutinirano kažnjavao krive procjene Zadra i u konačnici zasluženo pobijedio. Imali su igrači Partizana odličan šut za tri poena. Tako su pogodili čak 11 trica iz 23 pokušaja, a i nadskakali su Zadrane (31:23). S druge strane igrači Ante Matulovića nisu iskoristili čak deset izgubljenih lopti Partizana u prvom dijelu i dobru individualnu igru svojih centara.

Zrelo poluvrijeme

Vrlo zrelo prvo poluvrijeme odigrali su Zadrani, pogotovo u defenzivnom dijelu, gdje su uspjeli poprilično kontrolirati napade Partizana. Iako 39 koševa i nije malo primiti, u odnosu na neke utakmice ove sezone, ovo je ipak bio korak naprijed, barem ako uzmemo u obzir činjenicu da se igralo protiv Partizana. Ponovo su vrlo važnu ulogu igrali centri, Barać i Marinković koji su bili dvoznamenkasti već nakon 20 minuta, a igru je kontrolirao Vladović, dok je Ante Matulović i u Ramljaku imao raspoloženog igrača, pogotovo ako uzmemo u obzir da je krilo Zadra podijelilo četiri asistencije u prvom poluvremenu.

Matulović je utakmicu otvorio s postavom Brzoja, Vladović, Mazalin, Barać i Marinković, igračima koji su najčešće započinjali utakmice u ovoj sezoni. A u prvoj četvrtini strateg Zadra samo je promijenio Mazalina, koji je izgubio dvije lopte, i stavio Ramljaka.

A u prvoj dionici Partizan je igrao nešto bolje i lakše nego Zadar dolazio do koša, dok su se Zadrovi napadi više-manje orijentirali na Vladovićevu "pick&roll" igru, koja je i stvarala višak u napadu. Beograđani su, osim kod Vladovića, "pick&roll" igru zadarskih bekova branili na način da su išli ispod bloka i riskirali šut za tricu. Nisu to dovoljno koristili vanjski igrači Zadra, ali to su nadoknađivali Barać i Marinković u reketu. S druge strane gosti su lakše dolazili do otvorenih šuteva, i u nekoliko navrata imali +5. No, ipak su u tim trenucima znali košarkaši Zadra odgovoriti dobrim potezima Vladovića, Baraća i tricom Brzoje.

Koš na koš

U drugoj četvrtini se dugo igralo koš na koš, a nakon dvije fantastične asistencije Ramljaka, kada je jednom poslao „alley oop" Marinkoviću, a drugi put dao iza leđa Baraću, Zadar je došao na +3 (27:24), ali Partizan je ekspresno odgovorio serijom 4:0. Nakon toga ponovo gosti preuzimaju konce igre u svoje ruke, a veliki problem Zadru predstavlja centar Luković za kojega igrači Ante Matulovića nemaju odgovora. Probudio se Partizanu i „play" Robinson, koji pogađa tricu i daje asistenciju Lukoviću i gosti u 17 minuti imaju ponovo +5 (35:30). Ipak, tada prvo zabija Krajina, a nakon toga Partizan gubi dvije lopte za redom, što u kontri kažnjavaju Mazalin i Barać, oba puta na asistenciju razigranog Ramljaka. Partizan košem Hatchera u posljednjoj sekundi prvog poluvremena stiže do minimalnog vodstva (38:39).

A ništa novo se nije događalo u uvodnim minutama treće četvrtine. Nastavili su Zadrani igrati solidno u obrani, ali tehnička pogreška Brzoje, nakon čega su gosti zabili slobodno bacanje, a nakon toga i tricu i je održala Partizan u igri. Kako je vrijeme odmicalo, tako se i kvaliteta košarke podizala. A na svaki dobar potez Zadra, Partizan je odgovorio isto toliko dobrim i nikako nije dopustio Zadru da se razmaše. Atmosfera je bila fantastična i Zadrani su imali pomoć s tribina kakvu su i željeli, ali gostujući košarkaši igrali su vrlo zrelo i strpljivo.

Propuštena prilika

Na početku posljednje četvrtine Brzoja i Barać su promašili nerezonske trice, a Partizan je to kaznio i poveo 61:57. No, na sreću gosti su promašili i dva zicera i propustili priliku da se odvoje na veću razliku pa su Zadrani košem Baraća, nakon preuzimanja na postu i Ramljaka, koji je pogodio slobodna bacanja ponovo došli u egal (61:61) sedam minuta do kraja.

Ipak, iduća dva napada Beograđani odigravaju bolje. Prvo Zadrani loše brane "pick&roll" pa Luković zakucava, a nakon toga Andrić pogađa tricu za 62:67 pet minuta prije kraja utakmice. Ali ekspresno se Zadrani vraćaju jer prvo nakon dodavanja Vladovića pogađa Mazalin, a onda nakon "pick&popa" i tricu Barać. Idući napad Zadar dobro brani, ali iz nemoguće situacije pogađa Luković, a uz to dobiva i dodatno bacanje kojeg također pogađa. Iduća četiri napada Zadar ne koristi, a tri puta Brzoja se nije odlučio šutirati, iako je bio otvoren. Umjesto toga proslijedio je dva loptu Mazalinu, koji također nije šutirao iako je imao izglednu situaciju, već ju je jednom izgubio, a drugi puta je bio blokiran. Na sreću niti gosti nisu bili previše uspješni u prva tri napada (jedan koš iz slobodnih), ali 50 sekundi prije kraja Vladović radi prekršaj na Hatcheru, a ovaj zabija za 73:67.

Pogađa tada Barać dva bacanja, ali Partizanovci igraju dugi napad i na asistenciju Marinkovića u zadnjoj sekundi napada, tricu pogađa Andrić i to je bilo to.

ZADAR - PARTIZAN 69:76 (20:22, 18:17, 19:20, 12:17) ZADAR - ŠC Krešimir Ćosić. Gledatelja 6500. Suci: Miloš Kolješnić (Crna Gora), Igor Mitrovski (Makedonija), Matej Spendi (Slovenija). ZADAR: Vladović 12, Jelenković, Krajina 2, Jurica, Špaleta, Brzoja 5, Marinković 16, Tomas, Barać 24, Ramljak 6, Vrkić, Mazelin 6. Trener: Ante Matulović. PARTIZAN: Robinson 3, Ratkovica 3, Vrabac 5, Marinković 12, Veličković 5, Birčević 15, Andrić 8, Hatcher 11, Pot, Karahodžić, Luković 14. Trener: Aleksandar Džikić. Šut za dva: Zadar 20-44 (45%); Partizan 17-35 (49%) Šut za tri: Zadar 5-12 (42%) Vladović 2, Barać 2, Brzoja; Partizan 11-23 (48%) Biriščević 3, Marinković 2, Hatcher 2, Andrić 2, Robinson, Veličković Slobodna bacanja: Zadar 14-17 (82%); Partizan 9-11 (82%) Skokovi: Zadar 23 (18+5); Partizan 31 (24+7)