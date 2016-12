Kakva Cedevita će dočekati Zadar?

Kombinirani sastav Cedevite, mogao bi biti prilika za Zadar, jer sigurno je da, koja god postava bude zaigrala, teško da će biti potpuno uigrana

Košarkaši Zadra još jednom ove sezone su pokazali da im veliki problem predstavlja kontinuitet. Nakon što je promijenjen trener i nakon što je Zadar pod Nevenom Plantakom ostvario dvije lagane pobjede i nakon što je izgubio u Ljubljani, gdje su Zadrani zapravo odigrali zrelu utakmicu, dogodio se veliki pad u igri u Beogradu gdje su Plantakovi igrači nastradali kod slabašnog FMP-a. Da stvar, za Plantaka, bude još gora, njegovi igrači odigrali su vrlo lošu obrambenu utakmicu u kojoj su kod najlošije napadačke momčadi lige primili čak 94 koša. Nisu košarkaši Zadra nikako mogli obraniti FMP-ovog organizatora igre Filipa Čovića, koji se razigrao sredinom treće četvrtine i do kraja utakmice postigao čak 30 koševa i podijelio deset asistencija. I sve bi to bilo prihvatljivo da je riječ o ekstra razigravaču. No, Čović je daleko od svjetske klase. U pitanju je dobar i inteligentan igrač, koji je koristan vrlo mladoj i talentiranoj momčadi poput FMP-a, ali to nije tip igrača koji je smio napraviti toliko štetu momčadi s Višnjika. Jer Zadar nije branio niti individualno dobro Čovića, pogotovo kada se dogodilo preuzimanje. Niti je dobro zatvarao reketa nakon prodora, niti je dobro "slagao" stranu pomoći i Čović je samo uzeo što mu se ponudilo. Kada je sebi kroz pick&roll igru stvorio situaciju za šut, on je šutnuo, kada se dogodilo preuzimanje od visokog igrača, beogradski "play" je probio liniju, nakon čega je ili lagano položio, ili je asistirao na zicer ili na tricu.

Nisu se proslavili

Osim vanjskih igrača, koji nisu napravili dovoljan pritisak, nisu se proslavili niti visoki igrači, koji su premekano čuvali svoj reket, gdje se mladi Dragan Apić poigravao s Baraćem i Marinkovićem i radio što je želio, gotovo poduplaviši svoj broj koševa u odnosu na prosjek. Sigurno je da su Zadrani u prošlim utakmicama pokazali da mogu odigrati vrlo dobru obranu. Pogotovo su zrelo odradili drugi dio protiv Olimpije, ali problem im i dalje predstavlja kontinuitet, kojeg nikako, do sada ne mogu uhvatiti.

Zadrani sutra gostuju kod Cedevite, ali u sklopu A-1 lige, gdje niti jedna momčad ne stoji pretjerano dobro. Zagrepčani su već doživjeli dva poraza, dok Zadar već ima tri poraza i vrlo opasno "živi" u ligi koja bi trebala iduće godine odrediti ABA ligaša. S tim da se i Šibenik i Jolly JBS pa i Split čine vrlo opasni, a Cedevita i Cibona su ispred Zadra. No, dok je Cedevita izgubila svoje utakmice radi toga što je u A-1 ligi igrala s drugom momčadi, Zadrani su sa svojim "prvim" sastavom kiksali i kući protiv Splita, a pogotovo u Šibeniku kod Jollyja, gdje su razbijeni s 30 razlike. Kao vrhunac lošeg uvoda u sezonu stigao je poraz kod Zaboka, tako da Zadar u ovom trenutku ima tri poraza, a da nije još igrao niti protiv Cedevite, niti protiv Cibone u prvom dijelu prvenstva.

Poraz udaljava vrh

U sutrašnjoj utakmici izrazito važno će biti u kakvom će sastavu igrati Cedevita i hoće li na teren poslati drugi sastav, odnosno koliko će prvotimaca zaigrati u tom dvoboju. Ne treba se podsjećati koliki je rezultat bio u Zagrebu kada su se ova dva protivnika susreli prvi puta u sezoni. Kombinirani sastav Cedevite, mogao bi biti prilika za Zadar, jer sigurno je da, koja god postava bude zaigrala, teško da će biti potpuno uigrana. S druge strane, pitanje je kakav ćemo Zadar gledati. Onaj kakav je bio protiv Karpoš Sokolija, ili onaj iz Beograda. Sigurno da je problem i ozljeda Jakova Vladovića i neigranje u hrvatskom prvenstvu Ivana Ramljaka, tako da će Plantak, njegov stručni stožer i njegovi igrači imati veliki izazov u dvoboju protiv Cedevite. Jer eventualni poraz bi sasvim odmaknuo Zadar od vrha, gdje bi ga samo velika serija pobjeda mogla vratiti.