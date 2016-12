Predmeti bivšeg Muzeja revolucije i danas se izlažu

Foto: Vedran SITNICA

Zadarski Narodni muzej star je 185 godina, što samo po sebi dovoljno govori koliko je narodnih uređenja i običaja nadživio i sačuvao. Iako odjeli Narodnog muzeja djeluju u više zgrada na više lokacija, još uvijek nedostaje prostor za deponiranje svega što je muzej kroz gotovo dva stoljeća prikupio.

Građa se skupljala po terenu

Problem prostora za deponiranje građe bi se u budućnosti trebao riješiti uređenjem Providurove palače. Među mnogobrojnim "starim škatulicama" mi smo poželjeli otvoriti onu u kojoj se čuva postav nekadašnjeg Odjela revolucije. To nam je omogućila Ivana Dražić, kustosica Odjela Muzej grada Zadra.

Puške, značke, medicinski intrumenti, početnica iz El Shatta ili pila kojom su se uništavali TT stupovi samo su neki od eksponata koji svjedoče o Narodno-oslobodilačkoj borbi.

Muzej revolucije je bio u osnivanju 1962. godine, a kad se nekoliko muzeja integriralo u jedan kompleksni, Narodni muzej, jedan od njegovih odjela je odmah postao i prvotno zamišljen Muzej revolucije. Nazvan je Odjel radničkog pokreta, narodnooslobodilačke borbe i socijalističke izgradnje Narodnog muzeja u Zadru, skraćeno zvan Odjel revolucije.

- Odjel revolucije osnovan je u prosincu 1962. godine. Preuzeo je građu na tu temu koja je dotad bila sakupljena u Muzeju grada Zadra. Odmah po osnivanju započelo je i sustavno sakupljanje dodatne građe na terenu. Kustos odjela je bio Valentin Uranija koji je istodobno obnašao i funkciju direktora Narodnog muzeja Zadar, rekla je Ivana Dražić.

Muzeološki dio građe sastoji se od zbirki: oružja, raznih predmeta (pečati, značke, odjeća, medicinski instrumenti, pisaći strojevi, crteži, fotografije, nacrti i likovni radovi). U historiografskom dijelu su zbirke štampe i dokumenata, a u takozvanoj pomoćnoj građi fotokopije, prijepisi, sjećanja i podaci.

Stalni postav otvoren je 28. studenog 1968. godine, smješten u dvije dvorane na prvom i drugom katu u zgradi na današnjoj Poljani pape Aleksandra III, u stambenom bloku nekadašnjeg samostana sv. Krševana.

Od '91. je Revolucija deponirana

- Za tu priliku bilo je obrađeno čak 1.723 jedinice muzejske građe. Bili su raspoređeni u 12 tema: Zadar u Narodnom preporodu, Pod prvom talijanskom okupacijom, Razvitak radničkog pokreta do 1918. godine, Između dva svjetska rata, Godina 1941., Oružane jedinice od prvog odreda do 19. divizije, Organizacija KPJ, SKOJ-a, USAOH-a, AFŽ i NOO-i, Zločini okupatora - Zbijeg u El Shattu, Zadar u danima oslobođenja, Partizanska štampa te Iseljenici i pomorci. U prvih deset godina stalni postav posjetilo je oko 180.000 posjetitelja, domaćih i stranih, navela je Dražić.

Još jednu preinaku doživio je početkom 80.-ih godina po koncepciji Valentina Uranije i arhitektonskom i likovnom rješenju Mladena Pejakovića. Dodane su još dvije teme - Porušeni Zadar i Tito u Zadru.

- Postav je tada obogaćen maketama partrizanskih brodova, maketama zrakoplova, maketom koncentracijskog logora Molat, Murtićevim ratnim crtežima porušenog Zadra... Takav postav ostao je do početka Domovinskog rata kada su svi predmeti deponirani na sigurna mjesta od eventualnog uništenja uslijed granatiranja. Kulturno-historijski odjel Narodnog muzeja Zadar djeluje do kraja 1992. godine i tad se tom odjelu dodjeljuje građa preustrojenog odjela Revolucije, te se mijenja naziv u Odjel muzej grada Zadra Narodnog muzeja Zadar koji djeluje do danas, pojasnila je Dražić.

Predmeti iz Odjela revolucije danas se nalaze u depoima Narodnog muzeja na nekoliko lokacija, a nerijetko se neki od njih koriste za izložbe srodne tematike.