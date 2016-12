Uz pomoć 3d printera naučili da računala nisu samo za igrice

Foto: Zvonko KUCELIN

Gradska knjižnica Zadar zaista postaje prava knjižnica budućnosti. Naime jučer je u Multimedijalnoj dvorani knjižnice održana prva u ciklusu radionica „GENERATOR: radionice na struju", na kojoj su polaznici imali prilike naučiti kako radi 3D printer. Polaznici su djeca 5., 6. i 7. razreda zadarskih osnovnih škola, a radionice drže učenici Strukovne škole Vice Vlatkovića. Sve skupa organizira Gradska knjižnica u suradnji s Američkim kutkom Gradske knjižnice preko kojeg se nabavlja oprema.

Učenici Jakov Šužberić i Josip Lazić upoznali su djecu s 3D printerom, njegovim dijelovima i načinom funkcioniranja, a potom su ga upalili kako bi napravio znak Batmana.

Kako kaže viši knjižničar Milko Belevski, voditelj Medijateke, ujedno voditelj Američkog kutka i ovog projekta, cilj ovih radionica je da se djeca upoznaju međusobno te da upoznaju nove tehnologije s kojima će u budućnosti i raditi.

- Nudimo djeci i mladima da se educiraju na opremi koju ne mogu sami nabaviti, a koja će im u budućnosti zasigurno trebati. Želimo im ponuditi STEM programe (Since, Technology, Engineering, Mathematics) kako bismo ih usmjerili na to područje, osvijestili o informatičkom svijetu da vide da to nije bauk, da vide koliko je netko morao učiti da bi takvu opremu stvorio, a opet da im bude primjenjivo. Cilj je da nauče da računala nisu samo za igrice, nego da imaju uporabnu i edukativnu vrijednost. Zapravo ste bez tog znanja danas 'nepismeni', rekao je Belevski.