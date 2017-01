Kalmeta: Valjda je sad moderno mene napadati

Foto: Marin GOSPIĆ

Općinski sud u Zadru u utorak je objavio nepravomoćnu optužnicu protiv 63-godišnjeg Vilima Kinkele, servisera elektronike iz Matulja, zbog prijetnje zadarskom gradonačelniku Božidaru Kalmeti. U optužnici je navedeno kako je riječ o prijetnji službenoj osobi putem emaila i to zbog neriješenih imovinskopravnih odnosa koje on ima s državom. U obrazloženju optužnog akta navedeno je da je Kinkeli produžena mjera zabrane približavanja na bliže od 50 metara i bilo kakvog kontaktiranja sa zadarskim gradonačelnikom, no nije navedeno o kakvim se imovinskopravnim odnosima radi, niti kakve veze on s njima ima. Tek se dalo naslutiti kako ga je Kinkela nasumce odabrao, a to nam je gradonačelnik Kalmeta i potvrdio.

- Prije svega želim reći da ja tog čovjeka nikada u životu nisam vidio, nisam s njim ni na koji način stupio u kontakt, pa zapravo, nisam niti znao da on postoji. Poslao je tu poruku na službeni mail početkom studenog u 23.30 sati. Po sadržaju koji je prije svega bio uvredljiv i nesuvisao, on je napisao i neke prijetnje kako će me likvidirati po modelu Vinka Sindičića. Budući da je poruku poslao na službeni mail, mi smo to prijavili policiji jer nam je to obaveza i dužnost, pojasnio je Kalmeta dodajući kako se u spornoj poruci ne spominju nikakvi problemi niti neriješeni imovinskopravni odnosi bilo koje vrste, a još manje koji bi imali veze s njim osobno.

- Valjda je sada moderno mene napadati pa je i taj čovjek svoju ljutnju i frustracije odlučio iskaliti na meni, dobacio je zadarski gradonačelnik ističući kako zbog samog sadržaja nije poruku od Kinkele shvatio kao neku ozbiljnu prijetnju.

- Odradili smo ono što je bila naša obaveza i prepustili nadležnim institucijama da oni dalje odrade svoj posao sukladno zakonu, zaključio je Kalmeta.