Nadbiskup Puljić ukazao na "terorizam ogovaranja"

Foto: Zvonko KUCELIN

Zadarski prezbiterij okupio se 15. veljače na 46. svećeničkoj skupštini Zadarske nadbiskupije u sjemeništu Zmajević u Zadru. Tema susreta bila je "Svećeničko zajedništvo života, rada i poslanja". O tome je izlagao zadarski nadbiskup Želimir Puljić, nakon što je u sjemenišnoj kapeli predvodio misno slavlje u kojem su svećenici sudjelovali. Nadbiskup je u izlaganju rekao da svećeničko zajedništvo izvire iz sakramenta reda i poslanja koji se iz partikularne prelijeva na univerzalnu Crkvu.

Što ranjava svećeničko zajedništvo?

Podsjetivši na upozorenje pape Franje da se navjestitelji Radosne vijesti ne smiju zatvoriti u pastoralni individualizam i pozivajući se na papino isticanje ljepote bratstva i svećeničkog zajedništva, mons. Puljić rekao je da "sakramentalno bratstvo i zajedništvo nije kasta ili klub, nego odnos duhovne obitelji". Njen smisao se očituje u suradnji osobito u teškim trenucima muke, umora, samoće, fizičke i duhovne boli, rekao je nadbiskup Puljić.

No, okolina i društvo ostavljaju tragove i na karakteru i osobnosti svećenika, rekao je nadbiskup. Opisao je duhovnu patologiju koja ranjava zajedništvo, citirajući papu Franju. Papa nužnim smatra hranjenje Božjom Riječju i euharistijom, „kako se ne bi pretvorili u birokrate koji funkcioniraju kao puki službenici ili podlegli bolestima od kojih nisu imuni ni članovi duhovnog staleža". Svećeničko zajedništvo osobito ranjava: osjećati se besmrtnima i nezamjenjivima, čija je podloga želja za moći i narcizam; slaba koordinacija, kad pojedinci proizvode buku u nedostatku suradnje i timskog rada, što vodi samoživosti i individualizmu: "Događa se da noga kaže ruci 'ne trebam te', a ruka glavi 'ovdje ja zapovijedam'"; suparništvo i umišljenost, naklapanje i ogovaranje: „Papa kaže da je to ozbiljna bolest u kojoj osoba postaje hladnokrvnim ubojicom dobroga glasa svojih kolega i subraće. Čuvajmo se terorizma ogovaranja", istaknuo je nadbiskup Papino upozorenje, koji spominje i bolest zatvorenih krugova, kad pripadnost nekoj skupini postaje jačom od pripadnosti Kristu.

Nadbiskup Puljić ukazao je na potrebu da se razgovara.

- Koliko puta u obitelji otac i sin žustro raspravljaju, ali ostaju u svojim ulogama oca i sina. Potrebna je hrabrost prihvatiti to, ali i duh poniznosti pa ispravljati u čemu se zakazalo. Najveći neprijatelj tih odnosa su tračevi. Oni su znak duhovne praznine, oboljenja i veliki neprijatelj dijecezanske duhovnosti. Prepreka su duhovnom i plodnom ozračju biskupa i klera. Ne budimo tračari koji zagađuju atmosferu. Neprijatelju ljudskog roda od početka najdraže je naći se na banketu gdje se pretresaju tuđi grijesi, mane i propusti. On se tada veseli jer je to udar na bit dijecezanske duhovnosti", upozorio je mons. Puljić.

Graditi korablju spasenja

Svećenike je potaknuo da njeguju euharistijsku duhovnost i pobožnosti, posvete više vremena i pozornosti suradnicima u župi ciljanim susretima s njima, obiteljima koje imaju krštenike, prvopričesnike i krizmanike. Neka podržavaju pučke pobožnosti, misije i duhovne obnove "jer vjernici priželjkuju takve događaje".

U propovijedi mons. Puljić istaknuo je značaj zahvalnosti. Potaknuo je svećenike da budu zahvalni za dar života, za svećenički poziv i Božje poslanje služeći dobru i spasenju naroda.

- -Često se čuje 'vjera me uopće ne zanima. Dobro mi je i bez Boga i bez religije'. Dok je ateizam nijekao Boga i borio se protiv religije, ravnodušnima to ne predstavlja nikakav problem. To je fenomen naših Betsaida. I u ovom vremenu i u našim okolnostima puno je onih koje Bog i vjera uopće ne zanimaju. Puno je ravnodušnih kojima su Bog i vjera sporedne stvari. Vjerska ravnodušnost širi se ne samo u kulturama kršćanske Europe, već i Amerike i Australije. Manje je prisutna u islamskim zemljama i krajevima gdje su budizam i hinduizam većinska religija. No, vjerska ravnodušnost osvaja krajeve zapadne kršćanske kulture", upozorio je nadbiskup Puljić.

- Moramo graditi korablju spasenja, usprkos podsmijeha i ruganja onih koji vjere nemaju i žive kao da je ne trebaju, rekao je mons. Puljić. Nakon izlaganja nadbiskupa Puljića, ekonom Zadarske nadbiskupije don Srećko Petrov predstavio je graditeljske planove u nadbiskupiji, generalni vikar mons. Josip Lenkić osnivanje Zaklade don Eugen Šutrin, a mr. don Zdravko Katuša naznačio je cilj i nakane crkvene kazne za svećenike.