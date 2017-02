Vesna Benić: "Nisam razočarana!"

Kantautorica iz Kukljice Vesna Benić, jedina predstavnica sa šireg zadarskog područja u novom showu RTL televizije "Nikad nije kasno" jučer je ispala iz emisije, nije se uspjela plasirati u drugi krug. Za Zadarski list, u ekskluzivnom intervjuu, koji nam je dala neposredno nakon napuštanja showa, rezimirala je svoj nastup kao i sve ostale pojedinosti sudjelovanja u emisiji. Show "Nikad nije kasno" inače, prati kandidate iznad 45 godina starosti. Natjecatelji su u prilici demonstrirati, prije svega svoje vokalne sposobnosti, interpretirati pjesme po vlastitom izboru, a nakon toga i predstaviti se TV auditoriju, ispričati publici u studiju i pred malim ekranima svoju životnu priču.

Jeste li razočarani što niste prošli dalje?

- Nimalo nisam razočarana što nisam uspjela proći u drugi krug. Doduše postojala je mala nada s obzirom da sam izvodila pjesmu muškog izvođača Gorana Karana "Kada zaspu anđeli" da će glavni u žiriju ipak odlučiti pružiti mi šansu da izvedem barem još jednu pjesmu gdje će moj vokal dodatno doći do izražaja.

Jeste li zadovoljni svojim nastupom?

- Osobno ne. Možda ove moje riječi zvuče patetično, ali znam da sam mogla bolje jer u sasvim drukčijim okolnostima moja interpretacija je puno bolja. Doduše, izvodeći pjesmu muškog izvođača, na neki način sam se našla pred dvosjeklim mačem. Može biti dobro, a može i iz prve slijediti "nokaut". Ja sam to gledala prije svega kao avanturu u kojoj mogu nešto naučiti.

Rekli su vam da ih podsjećate glasom na pjevačice iz 70-tih godina poput dive kao što je Gabi Novak. No nije li to u ova današnja vremena u kojima dominiraju lakozabavne pjesmice, bilo kontraproduktivno?

- Takvu usporedbu glasa s prvom damom hrvatske šlageristike mogu smatrati samo kao kompliment. Ako je i bilo kontraproduktivno ne zamaram se time. Spoj poezije i glazbe u interpretaciji Gabi Novak, Arsena Dedića, ili, primjerice, Ibrice Jusića uvijek će biti umjetnost koju ne možemo uspoređivati s današnjom komercijalnom glazbom koju ne priznajem, niti ne slušam. Uostalom, svi izvođači ove emisije isključivo se bave glazbom i nastupaju dugi niz godina po raznim klubovima ili lokalima. Ovaj glazbeni show itekako im može biti velika prekretnica u njihovoj daljnjoj glazbenoj karijeri premda bi trebali znati da ni to nije garancija za uspjeh o kojem možda sanjaju. Za razliku od njih ja se glazbom bavim samo u trenucima inspiracije kada sama pišem tekst i glazbu. Kreativnost koju posjedujem dar je od Boga. Svaki moj napisani tekst je izražavanje unutarnjih emocija jer kada izvodim svoju autorsku pjesmu tada moja osobnost dolazi do izražaja i ja istinski uživam u glazbi. Eto da je bilo moguće izvesti i "The miracle of love" te da sam na na kraju "zabila" "Another brick in the wall" tek onda bih ostvarila svoje snove. Nisam mogla glumiti ono što nisam. Ne volim se okušavati u raznim žanrovima glazbe. Ja sam u duši šansonijerka što je Huljić kao iskusni glazbenik, skladatelj i tekstopisac odmah na prvu i prepoznao.

U javnosti se često može čuti da su svi showi te vrste namješteni, kakvo je vaše iskustvo, traži li se kvaliteta ili je sve zapravo u funkciji showa, da se populariziraju kandidati koji bi se mogli dopasti prosječnom tv gledatelju/ici?

- Mislim da od svega toga ima ponešto. Ovisno što se traži, kakav je glazbeni show. U konačnici svatko od nas bi trebao biti svjestan da su talent showovi komercijalne tvorevine.

Imate li kakvu poruku za buduće kandidate, ne samo u ovom showu već i inače za ljude koji se bave glazbom u svojim kasnim 40-tima?

- Moja poruka onima koji se prijavljuju na glazbeni show ove ili bilo koje druge vrste jest da ne teže za slavom. Instant uspjeh ne postoji. Ako se i dogodi, prolazan je. A glavna poruka svima jest da svatko izgrađuje talente koji su im isključivo namijenjeni, da budu svjesni da će na svom putu nailaziti na prepreke, na zavidne i ljubomorne ljude, ali da nikad ne odustaju. Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme i naravno "Nikad nije kasno".