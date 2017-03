Butić podnio ostavku, UO je prihvatio

Foto: Iva PERINČIĆ

U poslijepodnevnim satima jučer je na našu adresu stiglo priopćenje iz Nogometnog kluba Zadar što ga je potpisao Svetko Ćustić, direktor. U priopćenju piše da je Josip Butić podnio ostavku na mjesto trenera prve momčadi:

- Josip Butić više nije trener prve momčadi Nogometnog kluba Zadar s.d.d. Nakon poraza od Zmaja u Makarskoj, trener Butić podnio je ostavku na tu funkciju, što je Uprava kluba prihvatila. NK Zadar zahvaljuje se gospodinu Butiću na svemu što je dao klubu obnašajući funkciju prvog trenera te on i dalje ostaje djelatnik kluba. Funkciju prvog trenera do daljnjega će obnašati Zvonimir Jurić.

Okrenuli smo broj Butićevog mobitela kako bismo doznali razloge ove ostavke.

- Jednostavno je došlo do velikog zasićenja i smatrao sam da je najbolje podnijeti ostavku. Nakon više od godinu i pol dana na klupi Zadra umor je velik i morao sam se odmaknuti. U periodu u kojem sam ja bio trener Zadra, prolazili smo kroz turbulentna vremena i nailazili na mnoge poteškoće. Sve se to nakupilo u meni i ovo je logičan slijed događanja. Jedan od razloga je sigurno i taj što sam na ovaj način želio potaknuti šok kod igrača kako bi se u nadolazećem periodu to odrazilo na rezultate. Zvoni Juriću sam kazao da mu želim pomoćnika kakvog sam ja imao u njemu. Ne odlazim iz kluba, bit ću tu i pomagati. Još je rano reći kojim ću se poslom baviti u NK Zadru - kazao je u kraćem razgovoru Butić.

Zadar je ovog vikenda zabilježio još jedan poraz u 3. HNL jug, sve je dalje od borbe za viši rang, pa je to zasigurno i glavni razlog Butićevog odlaska. Već ovoga tjedna, točnije sutra na rasporedu je 21. kolo u koje će Zadar na Stanovoma dočekati Neretvu, a Primorcu valja put Opuzena na noge Neretvancu. Momčad sa Stanova ponovno nema puno izbora, na svom travnjaku mora pobijediti Metkovčane. Neće to biti lagan zadatak, ali nije niti nemoguća misija.